Столичных меломанов ждет грандиозное событие

В Большом зале Московской консерватории состоится ГЕРШВИН-ГАЛА

Он объединит музыку двух великих композиторов ХХ в. – Джорджа Гершвина и Игоря Стравинского. Им обоим было суждено изменить ход музыкальной истории и создать шедевры, которые продолжают потрясать слушателей и через многие десятилетия.

Нью-Йорк был родиной для Гершвина, сына эмигрантов из Одессы. США стали второй родиной для Стравинского, прожившего там 30 лет. Америка объединила судьбы двух столь разных гениев, и их музыку в Москве представит интернациональная команда исполнителей.

Среди целой плеяды блестящих американских композиторов Джордж Гершвин остается в нашей стране фигурой №1. Колоссальный успех на Бродвее, сотрудничество с джаз-бэндом Пола Уайтмена – все это сделало Гершвина национальным героем, но именно "Рапсодия в стиле блюз" для фортепиано с оркестром и опера "Порги и Бесс" обессмертили его имя. Их искренность, обаяние, необыкновенная душевность и красота в сочетании с современным драйвом – все это покоряет сегодня так же, как и почти 100 лет назад.

Именно эти два сочинения вошли в программу концерта. В первом отделении прозвучит "Рапсодия в стиле блюз", партию солирующего фортепиано исполнит Басиния Шульман – одна из наиболее ярких российских пианисток, которая огромное внимание уделяет неакадемическим направлениям, импровизации и кроссоверу.

Во втором отделении слушателей ждут фрагменты оперы "Порги и Бесс". В ней впервые на оперной сцене зазвучали джазовые и блюзовые мотивы и негритянский фольклор, поэтому специально для этого концерта в Москву приезжают американские звезды оперной сцены – баритон Реджинальд Смит-младший и сопрано Мишель Брэдли.

Благодаря их мастерству и чувству стиля мелодии знаменитой оперы зазвучат по-настоящему. Вместе с ними на сцену выйдут симфонический оркестр "Русская филармония" и академический хор "Мастера хорового пения". За дирижерским пультом – Дмитрий Корчак.

В первом отделении также прозвучит "Дивертисмент" – оркестровая сюита из балета "Поцелуй феи" Игоря Стравинского. Это эффектное сочинение для оркестра по сказке Г. Х. Андерсена "Ледяная дева" написано на основе мелодий Петра Ильича Чайковского, которого Стравинский очень любил и почитал. Премьера состоялась на сцене Парижской оперы, и балет быстро обрел популярность во всем западном полушарии.

Так как "модерниста" Стравинского не слишком жаловали, а долгое время и запрещали в СССР, "Поцелуй феи" долгое время оставался у нас неизвестным. Однако это восхитительная музыка, которая объединяет в себе красочность и выразительность романтизма с пульсом нового времени, и которую обязательно стоит услышать хотя бы раз.

Начало концерта в 19:00.