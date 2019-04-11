Меломаны насладилась концертом "Гершвин-гала"

Пластика рук дирижера, слаженность оркестра и блестящая игра солистов были поистине волшебными

В Большом зале Московской консерватории 8 апреля состоялся концерт "Гершвин-гала". Признанные звезды исполнительского искусства подарили москвичам встречу с шедеврами великих композиторов. Открывали программу фрагменты из оркестровой сюиты Игоря Стравинского "Поцелуй феи", сыгранные симфоническим оркестром Москвы "Русская филармония" под руководством Дмитрия Корчака.

Большой зал Московской консерватории имени П.И. Чайковского заполнили сказочные, по красоте и содержанию, звуки. Волшебным было все: и выразительно-балетная пластика рук дирижера, и вдохновенная слаженность оркестра, и блестящая игра солистов (особенно хочется выделить необыкновенно красивое соло концертмейстера виолончелей).

Исполняемое произведение моментами удивительно напоминало творчество Чайковского. Что не случайно: именно балеты Чайковского вдохновили Стравинского на написание этого шедевра.

Успешно погрузив присутствующих в атмосферу чуда, музыканты перешли к следующему номеру. "Рапсодия в стиле блюз" Джорджа Гершвина началась глиссандирующим соло кларнета, властно перенеся слушателей… в 12 февраля 1924 года. Именно в этот день состоялась премьера экспериментального сочинения, которое дирижёр Пол Уайтман заказал молодому начинающему музыканту, желая посмотреть, что получится, если попробовать сочетать в одном произведении джазовые и классические традиции и как будет выглядеть новый стиль.

Результат у Гершвина получился блестящим, в чем гости Большого зала Московской консерватории имели возможность удостовериться, взволнованно наблюдая за игрой оркестра и пианистки Басинии Шульман, чье изысканное туше и импровизационная манера (то задушевно-лирическая, то гротескно-непредсказуемая) – абсолютны. Исполнение пианистки сопровождалось чутким, ажурным аккомпанементом оркестра – периодически переходящим в мощнейшие тутти. И тогда возникало ощущение, будто рядом со знаменитым органом вырастают не менее знаменитые американские небоскребы.

Второе отделение подарило встречу с оперой "Порги и Бесс", исполненной в концертной версии. К оркестру присоединился Академический большой хор "Мастера хорового пения" и двое американских солистов: Джанина Барнетт (сопрано) и Реджинальд Смит (баритон). Если в России Гершвин – джаз, заслуженно ставший классикой, то для американцев он – просто… классика. А, следовательно, знаменитое "Summertime" можно петь классическим сопрано – таким, как в опере Пуччини.

И этот вариант исполнения действительно прекрасен. Когда же вокалистка, в одной из следующих арий, заворожила зал фантастическими вокализами, стало ясно: вот он – настоящий Гершвин! Солисты существовали на сцене без скидок на концертную условность.

Достаточно было наблюдать, с какой любовью Реджинальд Смит смотрел на свою партнершу в лирическом дуэте, достаточно было слышать, как божественно сливались их голоса. Когда же Реджинальд Смит (необъятный и по размерам, и по энергетике), словно бы забыв о том, где находится, начал танцевать – возникло ощущение, что ему может просто… не хватить огромного пространства Большого зала консерватории.

Публика взревела от восторга. И исполнителям, утопающим в цветах, пришлось бисировать, под непрерывные овации.