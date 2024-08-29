Как в 2024 году работают алгоритмы ТикТока: повышаем органический охват роликов

Как можно продвинуть ТикТок, не прибегая к платной рекламе? Ответ на этот вопрос волнует многих начинающих блогеров. Ведь зачастую их видео не набирают то количество просмотров, на которое они надеются. Это происходит из-за того, что авторы-новички не разбираются в алгоритмах соцсети. Они не понимают, как им надо оптимизировать свой контент, чтобы он понравился самому ТикТоку. А если этого добиться, то он начнет продвигать ролик в поиске и рекомендациях своими силами.



В этой статье мы научим вас правильному взаимодействию с алгоритмами данной площадки и расскажем, как легко повысить органический охват ваших видео. А если у вас есть желание ускорить этот процесс, вам поможет раскрутка Тик Ток без заданий, доступная для заказа в сервисе SMMPanele. Накрутив лайки, просмотры и другие показатели вовлеченности, вы просигналите TikTok о ценности своего контента.

Азы функционирования алгоритмов TikTok

Все материалы, которые пользователи ТикТока загружают на сайт, анализируются искусственным интеллектом. Он умеет распознавать как видеоряд, так и аудиосопровождение (музыку, голос, шумы).

Когда тиктокер публикует новый ролик, соцсеть добавляет на него 200-300 живых просмотров. Зачем? Чтобы подбодрить блогера и позволить его контенту найти своего зрителя. Если первая сотня просмотров обеспечила видео зрительскую активность, алгоритм это замечает и накручивает еще двести просмотров. И так по нарастающей. Другими словами, здесь важна реакция пользователей. Если они ставят лайки, комментируют видео, делятся им, то у него есть все шансы попасть в рекомендации.

Кстати, об этом. В соответствии со статистическими данными ТикТока, лишь 10% всех просмотров обеспечивают подписки, а 90% – рекомендательная лента. Из этого можно сделать вывод, что количество подписчиков для продвижения на этом сайте играет второстепенную роль, а попадание роликов в "Реки" – главенствующую.

Также следует понимать, что алгоритмы ТикТока претерпевают регулярные изменения. И то, что было актуально раньше, сейчас может быть не функционально. Поэтому корректировать свои представления о том, как соцсеть реагирует на контент и как последний адаптировать под ее предпочтения, нужно не реже одного раза в год.

Правила ранжирования видео ТикТоком

На чем основывается рекомендательный механизм TikTok? На следующих моментах:

Сколько времени смотрят ролик зрители

Оптимизировано ли описание контента

Есть ли в тексте тематические хештеги

Подписался ли человек после просмотра ролика

Присутствуют ли в контенте звуки и музыка

Какая глубина просмотра и были ли переходы

Проявляют ли зрители активность под роликом

Проанализировав список выше, можно прийти к выводу, что в рекомендации ТикТока чаще всего попадает контент, на который активно реагируют пользователи соцсети. То есть ставят лайки, делятся своим мнением в комментариях, делают репосты и т. д. Мотивировать их вести себя подобным образом можно с помощью призывов к действию, непопулярных заявлений (как говорят в интернете, для байта на комменты). Также, если надеяться на естественную активность не хочется, ее можно накрутить.

Что нельзя делать в ТикТоке новоиспеченным влогерам





За новичками в этой соцсети следят алгоритмы Тик Тока 2024 и очень внимательно. Их страницы постоянно мониторятся на предмет соблюдения авторских прав, включения в видео повторяющихся кадров, используемых в контенте музыки, хештегов и текстов. Также TikTok в курсе на какой смартфон снимается видео и где оно монтируется.

Сайт отдает свое предпочтение видео, в которых снимается человек. Ролики с анимационными персонажами или скринкастами ранжируются не так хорошо, как контент с настоящими людьми. Также соцсеть охотнее продвигает видео, отредактированные во встроенном в нее редакторе. Понятно, что его функционал ограничен и не подходит для профессионального монтажа. Но даже если вы смонтировали материал в Adobe Premiere, то при публикации наложите на него фильтр или добавьте какой-то небольшой эффект из медиабиблиотеки TikTok!

Можно ли включать в свои ролики фрагменты чужих публикаций? Да, но не более 30%. Также не стоит добавлять в конце видео заставки, как это принято на YouTube. Сайт может это воспринять как дублирование кадров и наложить на автора теневой бан. Тогда уже ни один ролик блогера не сможет попасть в рекомендательную ленту ТикТока.

Если вы столкнулись с тем, что ваше видео в Тик Токе не набирает просмотры, значит, вы что-то делаете не так. Например, выкладываете не самый лучший контент. Чтобы сразу обозначить себя как перспективного блогера, публикуйте только самые интересные ролики с большим потенциалом вирусности! Тогда вы не останетесь без просмотров, лайков, репостов и комментариев под видео от местной аудитории.

Повышенное внимание соцсети к страницам новичков ограничивается первыми 20 публикациями. Затем алгоритмы ТикТока начинают работать в штатном режиме. Когда блогер публикует новый контент, то на прежний просмотры также прибавляются. А значит, регулярный постинг видео помогает продвигать всю страницу в целом.

Как повысить охват Тик Тока

Зачем это вообще нужно? Охват видео формируется на основе того, сколько человек его просмотрело. И чем выше этот показатель, тем больше людей узнают о том, что до них хотел донести автор. Если последний рекламирует какой-то товар или услугу, то их продажи резко возрастут. Возможно, вы скажете, что вам нечего продавать. В таком случае вы можете продавать рекламные интеграции в своих роликах. А чтобы их покупали различные компании и бренды, ваш контент должен иметь большие охваты.

Снимайте ролики на темы, которые на данный момент в тренде

А что теперь в тренде? Чтобы это понять, пролистайте свои "Реки" и отберите видео, повторяющие одинаковую идею. Если вы заметили, что на какую-то тему снимают сотни роликов, стало быть, она на данный момент хорошо котируется.

Какой именно контент может быть трендовым. В принципе, все, что можно себе представить. Танец, песня, конкретные движения, звуки, тонирующий фильтр на видео. Если успеть на этот "поезд", то шансы оказаться в рекомендациях ТикТока сильно увеличатся. А это положительно скажется на показателе охвата ваших видео.

Оптимизируйте описания роликов популярными хештегами

Так как алгоритмы TikTok распознают и показывают публикации ЦА, в том числе благодаря хештегам, то добавив их в описания, можно помочь видео с продвижением. Только нужно помнить, что хештеги, не относящиеся к тематике ролика, лучше не использовать, даже если они крайне популярны. Иначе ваш контент будут смотреть не заинтересованные зрители, а те, кто ищет видео по указанным хештегам. А это приведет к снижению продолжительности просмотров и негативу в комментариях.

Заинтересуйте зрителя в течение первых 3 секунд

Наверное, вы в курсе поговорки: "Первое слово дороже второго". То же самое касается и первого впечатления человека о ролике блогера. Как вести Тик Ток, чтобы пользователь не пролистывал ваши видео, не досмотрев их до конца? Попробуйте вызывать интерес с первых же 3 секунд. Тогда все показатели достигнут наилучшего уровня. А вместе с ними вырастет и охват, который так необходим для продвижения.

Оставляйте комментарии под видео популярных блогеров ТикТока!

Около 77% зрителей TikTok просматривают комментарии под видео. Чтобы перетянуть их на свою страницу, начинающий тиктокер может комментировать контент популярных блогеров и накручивать на свои комментарии лайки. Таким образом он поднимет их над остальными и сможет привлечь внимание многотысячной аудитории.

Создавайте коллаборации с успешными тиктокерами

Вот еще некоторые лайфхаки про Тик Ток для повышения охвата видео. Попробуйте договориться с известными блогерами о сотрудничестве. Это может быть совместное видео или небольшая реклама вашей страницы. Согласно исследованиям, подобная практика повышает вовлеченность пользователей сайта на более чем 90%.

Возможно, вы спросите, а зачем популярному тиктокеру с вами сотрудничать? Подумайте над тем, что вы можете предложить взамен. Какую-то ответную услугу, обмен на товар, если вы занимаетесь продажами, либо просто деньги. Также учтите, что тематики вашей страницы и страницы блогера должны совпадать. Иначе ваше совместное или рекламное видео рискует не попасть в рекомендации TikTok.