16 января в Театре Кашемир покажут "Гамлета" по пьесе Уильяма Шекспира

Неклассический вариант пьесы

Не ждите классической постановки "Гамлета". Вы не увидите в ней средневековые костюмы, замки и рыцарей. Гамлет здесь – герой цифровой эпохи: он растет и борется посреди стеклянных офисов и повсеместной корпоративной униформы. Люди вокруг него отражаются в холодном стекле переговорных, и привычные ориентиры едва ли выдерживают проверку – все вызывает сомнение.

Визуальная палитра спектакля темная и контрастная, с отголосками скандинавской "ноар"-эстетики. И это – отнюдь не случайно: ведь действие все-таки происходит в Дании. Там, где ради разоблачения порой приходится разыгрывать сам спектакль, за благопристойным фасадом благосостояния скрывается безжалостное зло, пожирающее без разбора. Главную роль исполняет Дмитрий Бикбаев, который для многих откроется с новой стороны.

Где: ТКЗ "Дворец на Яузе"

Когда: 16 января в 19:00

