КОНЦЕРТ2 «Мечтай-Люби-Танцуй» согрел сердца в середине зимы

14 января на одной из красивейших лофтовых площадок Москвы – Дом культуры FAKTURA#1913 – прошел уникальный по формату "Согревающий концерт": 2 автора – Анатолий Мошкович и Амария, 2 состава прекрасных музыкантов: гитары – Владимир (Корней) Корниенко, Владимир Ванцов, клавиши – Юрий Смоляков, Евгений Крючков, бас-гитары – Евгений Тимошин, Дмитрий Пронин, ударные – Андрей Шатуновский, Роман Титенштейн, перкуссия/аккордеон – Михаил Смирнов, флейта/саксофон – Тимур Некрасов. Звучал старинный рояль Rönisch, предоставленный для КОНЦЕРТА2 основателем ДК FAKTURA#1913 Кириллом Зайцевым. Ведущей концерта выступила известный промоутер и певица Мария Тарасевич.

Непрерывное авторское высказывание в диалоге из девятнадцати песен одновременно на одной сцене, от начала и до конца программы, создало особую атмосферу, которая, по словам гостей вечера, "греет душу и вселяет надежду, что все будет хорошо".

Мошкович исполнил проверенные временем песни: "Мария" и "Рыцарь" (в соавторстве с Владиславом Шилабодом), "Санта-Моника", "Ладошки", "Была", "Мимозы", крепкие рок-композиции "Моя любовь", "Просто живи" и "Мечтай, молись, танцуй".

Амария выбрала для КОНЦЕРТА2 танцевальные "Ночи без сна" и "Лихие люди" (в соавторстве с Александром Чудопаловым), "Кабо-Верде", нежную "Я люблю" из программы A PARTE с Михаилом Смирновым (рояль), баллады "Это и есть жизнь", "Я верю своему Отцу" и "Маша", драматичную "Некому шепнуть". В завершение артисты и все музыканты исполнили песню Анатолия Мошковича "Пока живой".

Творческим партнером вечера выступила художник, член Международной ассоциации художников и деятелей культуры Анэт Шульженко, она представила Вернисаж "Предвкушение" – серию картин, написанных специально для события.

КОНЦЕРТ2 – новый проект Амарии, который она задумала не как баттл, а как настоящее сотворчество, которое и создает уникальность формата. Никому из выступающих не приходится ничего доказывать и тянуть одеяло зрительского внимания на себя. Летом состоялся пилот этого проекта: Амария пригласила к участию в премьере Квартет ROSHINA. Весной, 5 апреля состоится КОНЦЕРТ2, приуроченный к 10-летию группы "Амария", он пройдет с участием поэта и музыканта Алексея Бакашина (группа "Бакашин") в Rooftop Omega на Цветном.

"За подготовкой такого концерта кроется тонкая сонастройка большого числа творческих единиц, – поделилась Амария, – Концерт Мошкович/Амария с двенадцатью участниками – случай выдающийся еще и потому, что здесь почти каждый не только отменно владеет инструментом (как правило, не одним) но и теорией музыки, являясь композитором, педагогом, лидером собственных музыкальных команд или участником многих ярких проектов. Самым главным для меня остается мнение зрителей, которых мы стремимся вырвать из реальности и погрузить в состояние, в котором раскрываются сердца. Судя по откликам на этот концерт – удалось. Движемся дальше".