Масленицу в Никола-Ленивце покажут онлайн

Никола-Ленивец – родина большого огня. Ежегодно в арт-парке отмечают Масленицу масштабным однодневным перформансом с сожжением монументального произведения искусства. Гости увидят короткую жизнь арт-объекта, который по замыслу автора оживет в процессе горения, а затем исчезнет навсегда. Это уникальный опыт прикосновения к живому акту искусства, где пламя становится полноценным соавтором художника.

На изломе зимы в Никола-Ленивце вспыхнет "Горящее сердце", согревая настоящим жаром всех, кто живет с внутренним огнем, не знает покоя, истово любит и готов делиться своим пламенем. Образ горящего сердца отсылает нас к Данко: герой Максима Горького вырывает сердце из груди, превращая внутренний свет в реальный огонь, освещающий путь людям. Его поступок – квинтэссенция самоотверженной любви, бескорыстное желание отдать всего себя ближнему. Именно этому стремлению – делиться пламенем своего сердца – посвящена Масленица 2026 и арт-объект, который сгорит в этот день.





Билеты на Масленицу закончились через 2 дня после старта продаж. Однако в этом году есть возможность увидеть легендарный огненный перформанс даже из дома – с онлайн-трансляцией в Дзене. Трансляция будет доступна в тематическом канале, посвященном Масленице.

Автор объекта – художник и основатель арт-парка Николай Полисский. Круговая композиция из разновеликих башен символизирует темный лес, над которым, словно в поднятой руке Данко, вздымается горящее сердце. И пусть в нем нет анатомической достоверности и даже попытки имитации, важен смысл, заключенный в огненную форму.

Арт-объект состоит из 16 башен разной высоты, окружающих центральный цилиндр-подиум, на который перед сожжением с помощью подъемного крана вознесется метафорическое сердце. Общая высота объекта составит 25 метров. Темный лес, окружающий сердце, не предназначен для подъема на вершины, зато можно побродить между его башнями-стволами. Строительство осуществила команда арт-парка Никола-Ленивец из 27 человек за 2 месяца. Для постройки использовали горбыль, лозу, тонкомер и паллеты – отработанные и непригодные для других целей материалы.

Сжигать арт-объекты начали в Никола-Ленивце с 2001 года – именно тогда появилась главная идея – обуздать неподатливый огонь и сделать его соавтором каждого произведения. Масленица в Никола-Ленивце – не просто народный праздник с блинами и сжиганием масленичного чучела. Это всегда однодневный перформанс, который заканчивается эффектным большим костром. Специально для него несколько месяцев собирают произведение искусства, которому суждено исчезнуть всего за пару часов. Именно так, по мнению команды арт-парка, и должно выглядеть настоящее искусство – оно не хранится в музее под стеклом, а появляется ненадолго, чтобы навсегда остаться в памяти каждого, кто его увидел. В разное время здесь жгли "Медиабашню", "Байконур", "Градирню", "Жар-птицу", "Пирамиду", "Бастилию", "Вавилонскую башню", "Черную гору" и "Мельницы". При этом огонь в Никола-Ленивце не является символом ненависти или праведного гнева, как это бывает, когда сжигают, например, флаги или книги. Только в этот день огонь – мирное явление природы и главный участник карнавала. Его жар, взвихряющийся свет, всепоглощающая мощь – символ приходящего весеннего солнца после долгой русской зимы.