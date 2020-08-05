"Моя кикимора": Надежда Михалкова жестоко подшутила над сестрой

"Моя кикимора": Надежда Михалкова жестоко подшутила над сестрой
Резо Гигинеишвили, Никита Михалков, Надежда Михалкова Фото: www.globallookpress.com
Поклонники оценили чувство юмора актрисы

Между сестрами Михалковыми никогда не возникало серьезных конфликтов. Но сегодня на своей странице в "Инстаграм" младшая из них выложила публикацию, которая насторожила поклонников знаменитостей.

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Публикация от nadiamixalkova (@nadiamixalkova)

Актриса Надежда Михалкова опубликовала снимок, на котором запечатлена ее сестра Анна. Девушка выглядит не совсем обычно: на ней нет макияжа, волосы не уложены, а челка и вовсе растрепанна. 

"Я разбужу тебя в городе Кимры , моя кикимра", – подписала пост Надежда (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены). 

Но, как оказалось, такие шутки не обижают никого из сестер, а лишь поднимает настроение. В комментариях пользователи посмеялись над остротой младшей и по-хорошему позавидовали их отношениям: "Класс подводка к фото", "Красивые сёстры! Отношения – пример для наследования", "Как вы похожи, сестрёнки".

А кто-то даже поинтересовался, бывают ли вообще конфликты между сестрами: "У вас всегда были хорошие отношения? Вы дрались в детстве? Смотрю на вас – и радуюсь, как вам легче, что вы есть друг у друга".

Напомним: недавно поклонники Анны Михалковой заметили, что дочь знаменитого режиссера очень сильно похудела и заметно изменилась. Фанаты не оценили новый образ звезды. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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