Поклонники оценили чувство юмора актрисы

Между сестрами Михалковыми никогда не возникало серьезных конфликтов. Но сегодня на своей странице в "Инстаграм" младшая из них выложила публикацию, которая насторожила поклонников знаменитостей.

Актриса Надежда Михалкова опубликовала снимок, на котором запечатлена ее сестра Анна. Девушка выглядит не совсем обычно: на ней нет макияжа, волосы не уложены, а челка и вовсе растрепанна.

"Я разбужу тебя в городе Кимры , моя кикимра", – подписала пост Надежда (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

Но, как оказалось, такие шутки не обижают никого из сестер, а лишь поднимает настроение. В комментариях пользователи посмеялись над остротой младшей и по-хорошему позавидовали их отношениям: "Класс подводка к фото", "Красивые сёстры! Отношения – пример для наследования", "Как вы похожи, сестрёнки".

А кто-то даже поинтересовался, бывают ли вообще конфликты между сестрами: "У вас всегда были хорошие отношения? Вы дрались в детстве? Смотрю на вас – и радуюсь, как вам легче, что вы есть друг у друга".

Напомним: недавно поклонники Анны Михалковой заметили, что дочь знаменитого режиссера очень сильно похудела и заметно изменилась. Фанаты не оценили новый образ звезды.