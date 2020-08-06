"Красавица": Николаев показал подросшую дочь

"Красавица": Николаев показал подросшую дочь
Игорь Николаев. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Сейчас семья отдыхает в Юрмале

60-летний певец на своей странице поделился на своей странице в "Инстаграм" атмосферной фотографией. На ней запечатлена его 4-х летняя дочь Вероника, которая позирует на фоне заката и моря.

"Море, Закат и Сердечко от Веронички для вас!" – написал счастливый отец.

Комментаторы сразу же отметили миловидную внешность девочки. "Так подросла! Красавица!", "Какая принцесса!!!!" – написали они.

Супругой Игоря Николаева, подарившей ему дочь, является Юлия Проскурякова. Их брак длится уже 10 лет. Разница в возрасте у пары составляет 22 года.

Певец познакомился с Юлией в 2006 году. Тогда у него проходили гастроли в Екатеринбурге. Юлия давно следила за творчеством Николаева и являлась его поклонницей. Более того, она сама занималась певческой деятельностью. Девушке выпал шанс познакомиться с музыкантом. Однако, их общение прервалось. Но после того, как Проскурякова не смогла пройти кастинг в музыкальное шоу и обратилась за советом к Николаеву, между ними завязались отношения.

Напомним, что Юлия Проскурякова является третьей женой Николаева. До нее он состоял в браке с одноклассницей Еленой Кудряшовой и певицей Наташей Королевой. От первого брака у музыканта есть дочь Юлия. Сейчас она вместе с матерью живет в Америке.

Ранее появилась новость о том, что младшая дочь Николаева Вероника переоделазвездного отца.

Анастасия ГОРЮНОВА

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