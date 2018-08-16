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Навернул пельменей: российский хоккеист поел из главного кубка Америки

Евгений Кузнецов. Фото: GLOBAL LOOK press/Tony Quinn
Спортсмен своим поступком удивил фанатов и хранителей трофея

Российский хоккеист Евгений Кузнецов в этом сезоне стал победителем НХЛ и привез завоеванный кубок на родину в Челябинск. Во время демонстрации его болельщикам спортсмен решил попробовать "победу на вкус".

Он положил в трофей традиционную русскую еду – пельмени.

"Нет ничего лучше для завершения дня… В русском стиле. Пельмени из Кубка Стэнли", – написал хранитель кубка Филип Притчард в Twitter.

При этом будут ли наложены какие-либо штрафные санкции на игрока, неизвестно.

Евгений Кузнецов в последнем сезоне стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ и ассистентом турнира, что помогло команде завоевать долгожданный трофей, напоминает телеканал "360".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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