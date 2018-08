Навернул пельменей: российский хоккеист поел из главного кубка Америки

Российский хоккеист Евгений Кузнецов в этом сезоне стал победителем НХЛ и привез завоеванный кубок на родину в Челябинск. Во время демонстрации его болельщикам спортсмен решил попробовать "победу на вкус".

Он положил в трофей традиционную русскую еду – пельмени.

"Нет ничего лучше для завершения дня… В русском стиле. Пельмени из Кубка Стэнли", – написал хранитель кубка Филип Притчард в Twitter.

Nothing better than finishing off a night... Russian style. Traditional dumplings from the #stanleycup @Kuzya92 @NHL @Capitals @HockeyHallFame pic.twitter.com/VxPV5kpsyf