Умер знаменитый фигурист

Двукратный чемпион Америки Джон Кафлин ушел из жизни. О смерти фигуриста, выступавшего в парном катании, сообщила пресс-служба Ассоциации фигурного катания США. При этом подробности и причины случившегося пока неизвестны.

"Мы были потрясены, когда узнали новость о смерти двукратного чемпиона США в парном катании. Мы приносим свои глубокие соболезнования его отцу Майку, сестре Анджеле, а также всем членам его семьи", – говорится на странице в Twitter.

Чемпионом США фигурист впервые стал в 2011 году в паре с Кэйтлин Янкоускас. А в 2012-м году этот титул он получил, выступая с Кейди Денни.

We are stunned at the news of the death of two-time U.S. pairs champion John Coughlin. Our heartfelt and deepest sympathies are with his father Mike, sister Angela and the rest of his family. Out of respect to the family, we will have no further comment until a later time.