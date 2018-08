Американец угнал и разбил пассажирский самолет

Из международного аэропорта Сиэтла Такома неизвестный угнал самолет Bombardier Dash 8 Q400.

Отмечается, что преступник является сотрудником одной из авиакомпаний. К счастью, на борту пассажиров не было.

На перехват немедленно отправили 2 истребителя F-15. Они увели самолет в безлюдную зону. Лайнер разбился недалеко от острова Кетро.

Полицейские подчеркнули, что преступник никак не связан с террористами. В данный момент выясняются причины произошедшего.

Some dude stole a plane from #Seatac (Allegedly), did a loop-the-loop, ALMOST crashed into #ChambersBay, then crossed in front of our party, chased by fighter jets and subsequently crashed. Weird times. pic.twitter.com/Ra4LcIhwfU