Американец угнал и разбил пассажирский самолет
Из международного аэропорта Сиэтла Такома неизвестный угнал самолет Bombardier Dash 8 Q400.
Отмечается, что преступник является сотрудником одной из авиакомпаний. К счастью, на борту пассажиров не было.
На перехват немедленно отправили 2 истребителя F-15. Они увели самолет в безлюдную зону. Лайнер разбился недалеко от острова Кетро.
Полицейские подчеркнули, что преступник никак не связан с террористами. В данный момент выясняются причины произошедшего.
Some dude stole a plane from #Seatac (Allegedly), did a loop-the-loop, ALMOST crashed into #ChambersBay, then crossed in front of our party, chased by fighter jets and subsequently crashed. Weird times. pic.twitter.com/Ra4LcIhwfU— bmbdgty (@drbmbdgty) 11 августа 2018 г.
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