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Американец угнал и разбил пассажирский самолет

Фото: GLOBAL LOOK press/ jetphotos.com
К счастью, на борту никого не было

Из международного аэропорта Сиэтла Такома неизвестный угнал самолет Bombardier Dash 8 Q400.

Отмечается, что преступник является сотрудником одной из авиакомпаний. К счастью, на борту пассажиров не было.

На перехват немедленно отправили 2 истребителя F-15. Они увели самолет в безлюдную зону. Лайнер разбился недалеко от острова Кетро.

Полицейские подчеркнули, что преступник никак не связан с террористами. В данный момент выясняются причины произошедшего. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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