В американском банке устроили перестрелку
ЧП случилось в городе Цинциннати, штат Огайо. Огонь открыл неизвестный в вестибюле банка. Об этом сообщает полиция.
По данным Daily Mail, стрелок убил двоих и ранил четверых. Полицейские оцепили здание. Личность нападавшего и его мотивы не установлены. Издание отмечает, что информация о преступнике поступает противоречивая. Пока неясно, задержали его или ликвидировали.
@CincyPD investigating active shooter/officer involved shooting incident at Fifth Third Bank at 511 Walnut Street in lobby and loading dock. More details to follow. Media staging area will be forthcoming. Ft. Square and surrounding area will be closed to foot traffic. pic.twitter.com/wSVLhu8xpM— Cincinnati Police Department (@CincyPD) 6 сентября 2018 г.
Тем временем ABC пишет, что нападавшего схватили.
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