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В американском банке устроили перестрелку

Есть раненые

ЧП случилось в городе Цинциннати, штат Огайо. Огонь открыл неизвестный в вестибюле банка. Об этом сообщает полиция.

По данным Daily Mail, стрелок убил двоих и ранил четверых. Полицейские оцепили здание. Личность нападавшего и его мотивы не установлены. Издание отмечает, что информация о преступнике поступает противоречивая. Пока неясно, задержали его или ликвидировали.

Тем временем ABC пишет, что нападавшего схватили.

Виктория БАЛАЯН
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