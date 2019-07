Машине не понадобятся закрылки

Пентагон заказал разработку самолета без механизации крыла, то есть без закрылок, спойлеров, флаперонов и прочих элементов сложной системы, которой оснащена сейчас каждая машина, будь то гражданская или военная.

Как пишет N+1, небезызвестное агенство перспективных оборонных разработок DARPA собирается объявить тендер на разработку, сборку и летные испытания демонстратора уникального самолета. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте агентства. Проект включат в программу CRANE (Control of Revolutionary Aircraft with Novel Effecters). Она предусматривает создание принципиально нового летательного аппарата, который возможно, в будущем, заменит привычные самолеты с закрылками.

В новом аппарате вместо традиционной механизации будут использоваться активные системы управления воздушным потоком. Они будут использоваться во время взлета, самого полета и посадки.

Среди компаний, которые поборются за право совершить революцию в авиации значится британская BAE Systems, которая уже испытывает свой беспилотник "Магма". В этом аппарате за управление полетом отвечает специальная система. Она берет часть воздуха из реактивного двигателя и по каналам перенаправляет его к соплам на крыле.Таким образом БПЛА и управляется.