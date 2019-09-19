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Американская "Валькирия" подрежет крылья российскому "Охотнику"

Американская
Фото: Wiki.org
Пентагон резко ускорил испытания опасного дрона

Появилась новая информация об испытаниях американского беспилотника компании Kratos XQ-58A "Валькирия". Она крайне важна, так как аппарат должен совершить настоящую революцию в боевой авиации, став "необитаемым" напарником F-35 в последней модификации Block IV.

Как пишет Flightglobal, уже в первом квартале 2020 г. БПЛА испытают с навесным вооружением, а также боеприпасами, размещенными во внутреннем отсеке. Для сравнения: российский ударный беспилотник "Охотник" пока еще далек  от испытаний вооружений, сейчас на нем и Су-57 тестируют различное оборудование.

Также, по данным источника, во время летных тестов проверят системы связи беспилотника. Аппарат будет контактировать с пилотами, которые, по всей видимости, будут отдавать команды дрону.

"Валькирия" разрабатывается в рамках программы LCASD (Low Cost Attritable Strike Demonstrator), что переводится с английского как бюджетный ударный демонстратор.

Идея Kratos заключается в создании недорого беспилотника, который будет посылаться в эпицентр боевого конфликта. Обнаружить комплексы ПВО на земле, "засветить" истребители противника, нанести ракетно-бомбовый удар в зоне действия ПВО или прикрыть летчика – это лишь приблизительный спектр задач, которые Пентагон собирается возложить на "Валькирию".

В России аналога нет. "Охотник" – дорогостоящий беспилотный стелс, который априори не может быть расходным материалом. "Беспилотный спецназ" будут отправлять только на особо важные задания, иногда в паре с Су-57. Но "Валькирия" хороша именно своей небольшой ценой. Пентагон сможет укомплектовать десятки таких эскадрилий, которые будут тесно взаимодействовать с истребителями четвертого и пятого поколений.

На данный момент Kratos собрала три образца XQ-58A. Один из них принадлежит Исследовательской лаборатории ВВС США. Пока аппарат совершил два полета. Оба признали успешными. До конца этого планируется поднять в небо второй летный образец "Валькирии".

Александр ИЛЬИН
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