Российский С-350 удивил китайцев

Российский С-350 удивил китайцев
Фото:Гавриил Григоров/ТАСС
В Пекине назвали зенитно-ракетный комплекс изюминкой прошедшего парада

В Китае продолжают обсуждать российскую военную технику, которую показали на Параде Победы. Так, наибольшее впечатление на "Жэньминь жибао" произвел зенитно-ракетный комплекс С-350 "Витязь", что, в общем, не удивительно. За исключением ЗРК С-500, который в сборе из не посвященных никто не видел, это самая интересная зенитно-ракетная система в России на данный момент. Ранее "Утро.ру" выяснило некоторые подробности о данной ЗРС.

Китайские журналисты уверены, что С-350 увеличит эффективность зенитного огня на малой и средней дальности, а также будет эффективна против крылатых ракет. По мнению авторов, система постепенно заменит С-300, которые не только устаревают, но и недешево обходятся армии.

По сравнению с С-300, у С-350 эффективность перехвата ракет должны вырасти в 2,5 раза. У "Витязя" 12 ракет с активными головками самонаведения (ГСН) против 4 у "Фаворита" и "Триумфа".

Стоит отметить, что это крайне важно, так как крылатые ракеты – это первое, что применит высокотехнологичный противник, а С-400 и С-300 предназначены не для этих целей.

Использовать С-350 предполагается вместе с "Панцирь-С1", а в перспективе с "Панцирь-СМ".

Александр ИЛЬИН

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