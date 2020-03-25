Отдых отменяется: кого оставили без длинных выходных
Следующая неделя станет нерабочей для многих россиян, кроме представителей некоторых профессий. Такое решение принял Владимир Путин, чтобы остановить вспышку коронавируса.
Указ президента России не распространяется на работников в сфере медицины, а также сотрудников организаций, которые обеспечивают население продуктами и необходимыми товарами. Выйдут на работу и те, кто занимается неотложными ремонтными работами, сообщается на сайте президента.
Остальные россияне будут отдыхать с 28 марта по 5 апреля, причем заработную плату за эту неделю работодатели обязаны им выплатить, пояснил Путин. Президент надеется, что самоизоляция поможет сдержать вспышку COVID-19.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сейчас власти города думают над дополнительными ограничениями в выходную неделю, пишет телеграм-канал RT.
По его словам, нужно закрыть не только кинотеатры и ночные клубы, но и все развлекательные заведения, в том числе кафе и рестораны. "В Москве в это время будет нечего делать, лучше находиться дома", - цитирует мэра телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".
Сегодня в Москве умерли два пациента, которые болели коронавирусом. Оба были старше 70 лет.
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