Как уберечь себя от коронавируса - советы врача

Какое самое эффективное средство индивидуальной защиты от коронавируса, рассказал врач-отоларинголог Владимир Зайцев. Оказалось, что и маска, и перчатки, и антисептик одинаково важны.

В сложившейся ситуации, отметил специалист, ничто из вышеперечисленного лишним не будет. В то же время существуют три условия, когда медицинские маски действительно эффективны.

Особенно от нового вируса COVID-19 следует беречь глаза и нос. Инфекция может проникнуть даже во время нанесения макияжа, предупредил женщин Зайцев.

Поэтому он посоветовал обрабатывать руки гелем или спреем с содержанием спирта, а органы дыхания изолировать от коварного вируса – с помощью маски, которую не следует носить более двух часов, передает ТК "Звезда".

При этом одноразовую – нужно сразу же выкинуть, а вот хлопчатобумажную – можно даже стирать, экономив, таким образом, свой бюджет. К слову, ранее "Утро" рассказало, как правильно дезинфицировать тряпичные маски и приготовить антисептик из подручных средств.

Что касается перчаток, то для защиты от коронавирусной инфекции подойдут любые, даже те, которые хозяйки надевают, когда убирают или моют посуду. Такие средства можно обработать антисептиком на водной основе и использовать дальше. А вот с одноразовыми перчатками такую процедуру проделать нельзя. Их срок службы ограничен одним днем.