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Экстрасенс предсказал украинцам войну с Россией

продолжениеУкраина обвинила Россию в распространении паники из-за COVID-19
Боевые действия приведут к исчезновению Китая с лица земли

Украинцы не забыли о том, что на дворе День смеха – 1 апреля. СМИ обратились к победителю азербайджанской "Битвы экстрасенсов" Сабухи Иманову. Провидец объяснил, что Незалежную ждет скорый конец пандемии и война с Россией. 

В боевых действиях примет участие не только РФ, но и другие страны, такие как Иран и Израиль, передает "Обозреватель" . 

Результатом войны станет развал России. А хуже всех придется Китаю, который будет стерт с лица земли. 

Предсказатель заверил, что скоро на Украине изменится президент, а экономика придет в еще больший упадок. Но есть и хорошие новости: Крым и Донбасс снова станут частью Незалежной, пишет "Царьград".

Полина ЛЕДОВСКИХ

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