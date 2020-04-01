Боевые действия приведут к исчезновению Китая с лица земли

Украинцы не забыли о том, что на дворе День смеха – 1 апреля. СМИ обратились к победителю азербайджанской "Битвы экстрасенсов" Сабухи Иманову. Провидец объяснил, что Незалежную ждет скорый конец пандемии и война с Россией.

В боевых действиях примет участие не только РФ, но и другие страны, такие как Иран и Израиль, передает "Обозреватель" .

Результатом войны станет развал России. А хуже всех придется Китаю, который будет стерт с лица земли.

Предсказатель заверил, что скоро на Украине изменится президент, а экономика придет в еще больший упадок. Но есть и хорошие новости: Крым и Донбасс снова станут частью Незалежной, пишет "Царьград".