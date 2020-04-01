Названо условие, при котором уханьская угроза пойдет на спад

Пандемия коронавируса, который унес более 40 тыс. человек по всему миру и продолжает уничтожать людей, недолго будет разгуливать по планете, полагает китайский эпидемиолог Чжун Наньшань. По его прогнозам, уже в конце текущего месяца новая зараза начнет постепенно отступать.

Однако для такого развития событий каждая страна должна внести свою лепту, отметил специалист. Ситуацию нельзя пускать на самотек, только жесткие меры позволят высвободить человечество из лап вируса COVIC-19, подчеркнул он.

"Я ожидаю, что примерно к концу апреля эпидемия должна пойти на спад", – рассказал эксперт в эфире китайского телеканала, передает РИА "Новости".

Коронавирусная инфекция возникла в Китае. В конце 2019 г. ее вспышка зафиксирована в городе Ухань. Затем новая зараза из Поднебесной распространилась по Европе, ударив тяжелой артиллерией по Старому, а потом и Новому Свету.

Сейчас США занимает первое место по количеству больных коронавирусом. На данным момент COVID-19 страдают около 190 тыс. человек. На второй позиции - Италия. Там более 105 тыс. зараженных. Замыкает эту тройку Испания, где китайскую пневмонию подхватили свыше 102 тыс. жителей.

В России также с каждым днем растет число и пациентов, и жертв. Но, к счастью, она сильно уступает лидерам. Сейчас в РФ коронавирусом болеют 2 777 человек. Зафиксированы 24 смерти.