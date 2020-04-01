Переболевшие коронавирусом заразны: неизвестные факты о COVID-19
Исчезновение симптомов коронавируса и полное выздоровление не гарантируют "чистоту" от COVID-19. Такой вывод сделали ученые сразу и в Китае, и в США.
Так, по мнению первых, инфекция даже при отрицательном результате теста на коронавирус остается в выделениях и экскрементах человека. Это было доказано во время исследования, с участием 22 выздоровевших. У них были взяты образцы кала и мокроты, в которых ученые из Института инфекционных болезней при Пекинской больнице обнаружили остатки COVID-19. То есть, излечившись полностью от китайской пневмонии, пациент продолжает быть заразным. Соответствующая публикация сделана в Sсience Daily.
Подобные заключения описаны и в American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, где размещена работа ученых Йельской школы медицины. Они отметили, что переболевший коронавирусом пациент продолжает быть переносчиком вируса еще несколько дней. Чтобы никого не заразить, ему следует воздержаться от контакта с другими людьми не две недели, как сейчас, а 22 дня.
Правда, стоит учитывать, что основанием для данного вывода послужило непродолжительное исследование небольшого числа людей.
Еще одним неожиданным фактом о COVID-19 стало то, что новый вирус можно легко перепутать с другими заболеваниями. Ранее "Утро" перечислило скрытые симптомы китайской пневмонии. Поэтому не исключено, что у некоторых жителей Великобритании, которые не обратили внимание на сигналы своего организма, выработался иммунитет, уточняет "URA.RU".
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