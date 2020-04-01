Между столицей и Подмосковьем движение не перекроют

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что блокировка Москвы и Подмосковья властями не планируется.

Об этом он сообщил в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

