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ГУУ успешно и оперативно перешел в онлайн-формат обучения

ГУУ успешно и оперативно перешел в онлайн-формат обучения
Фото: pixabay.com
продолжениеКоронавирус остановил мировую экономику
Пандемии не повлияла на качество образования в Государственном университете управления

Главным последствием распространения эпидемии коронавируса стал переход граждан России на домашнее обучение и работу. Для Государственного университета управления все изменения, связанные с карантином, прошли незаметно, ведь в учебном заведении уже была готова вся инфраструктура и разработан подход к оперативному внедрению инноваций. 

В ГУУ переход на дистанционное обучение начался давно. Необходимость в нем возникла, когда интернет плотно вошёл в жизнь людей. Нам трудно представить своё существования без мессенджеров и приложений. Иными словами, если тебя нет в сети – тебя не существует. 

Другой, но не менее важный тренд – экспорт и импорт образования. ГУУ идёт по такому вектору развития. В университете функционирует вебинарная комната, которая позволяет в один клик провести  в формате  онлайн лекции, курсы семинары. Университет сотрудничает с большим количеством зарубежных институтов, в числе которых Оксфорд и Гарвард. Учебные заведения вместе выпускают специальные программы и лекции для студентов. 

Строить собственную цифровую инфраструктуру университет начал два года назад, именно поэтому 16 марта перейти на дистанционное обучение удалось достаточно оперативно. У каждого студента и преподавателя есть доступ в "Личный кабинет". Это основная информационно-образовательная среда, которая позволяет вести дистанционно образовательные программы, а также просто общаться между собой. Нельзя сказать, что ГУУ стал функционировать полностью в онлайн-формате. Оперативные вопросы решаются на месте административной группой во главе с ректором Иваном Лобановым. 

Развитие университета в период пандемии доказало следующее: получить качественное образование можно и дистанционно. Студенты не только осваивают курс, подготовленный педагогами ВУЗа, но и сеют возможность прослушать лекции, составленные преподавателями зарубежных высших учебных заведений. Кроме того, профессора ГУУ постоянно находятся на связи с учениками, чтобы оперативно ответить на вопросы или помочь с исследованием. 

Для студентов, кроме процесса получения знаний, важна и социальная функция учебного заведения. Именно поэтому для общения привлечено огромное количество мессенджеров, среди которых Skype и Zoom. С переходом на онлайн-формат ученики не перестали общаться. Студенческие сообщества активно развиваются. В ГУУ впервые прошли электронные выборы в студсоветы институтов, при помощи онлайн-платформы для голосования Polys. Для выпуска журнала "Ответ на вызовы современности" кафедры ЮНЕСКО была проведена Digital-планёрка.

Таким образом, становится очевидно, что переход на дистанционное обучение никак не отразился на качестве образования. Более того, переключиться на онлайн-образование ГУУ удалось оперативно и без проблем. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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