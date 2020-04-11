Об этом заявили британские ученые

Препарат для защиты от COVID-19, вероятно, будет готов в Соединенном Королевстве уже к сентябрю. С таким заявлением выступила профессор вакцинологии Оксфордского университета Сара Гилберт. Она руководит группой ученых, которые занимаются разработкой вакцины от коронавируса.

Профессор отметила, что к осени препарат будет готов в случае, если обстоятельства будут складываться "идеальным образом". Об этом пишет газета Times.

"Я лично оценила бы вероятность (успеха – Прим. ред.) на уровне 80%",

– прокомментировала эффективность создаваемой вакцины Гилберт.

Ученые планируют начать клинические испытания в течение ближайших двух недель.

Ранее российский инфекционист обозначил возможные сроки завершения пандемии коронавируса. Также он отметил, что вакцина, вероятно, появится не раньше конца 2020 года.