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Вакцина от коронавируса может появиться уже к осени

Вакцина от коронавируса может появиться уже к осени
Фото: Igor Golovniov/www.globallookpress.com
Об этом заявили британские ученые

Препарат для защиты от COVID-19, вероятно, будет готов в Соединенном Королевстве уже к сентябрю. С таким заявлением выступила профессор вакцинологии Оксфордского университета Сара Гилберт. Она руководит группой ученых, которые занимаются разработкой вакцины от коронавируса.

Профессор отметила, что к осени препарат будет готов в случае, если обстоятельства будут складываться "идеальным образом". Об этом пишет газета Times.

"Я лично оценила бы вероятность (успеха – Прим. ред.) на уровне 80%",

прокомментировала эффективность создаваемой вакцины Гилберт. 

Ученые планируют начать клинические испытания в течение ближайших двух недель.

Ранее российский инфекционист обозначил возможные сроки завершения пандемии коронавируса. Также он отметил, что вакцина, вероятно, появится не раньше конца 2020 года.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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