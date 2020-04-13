Правоохранители изучают записи с угрозами в соцсетях в адрес заболевших граждан

Следственные органы проверяют факты травли в интернете россиян, у которых выявлен COVID-19 или которые вернулись в последние дни из-за границы. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь" в понедельник, 13 апреля.

Так, правоохранители изучают комментарии в соцсетях в адрес одной из жительниц Барнаула, вернувшейся из Доминиканской Республики. Отмечается, что в этих постах, в том числе, звучали призывы к насильственным действиям в отношении соотечественницы. Соответствующие материалы переданы в УФСБ по Алтайскому краю из Генпрокуратуры.

По данным издания, имя женщины и место ее работы появились в публичном пространстве из-за утечки ее персональных данных из "коридоров" регионального минздрава.

Сейчас сотрудники ФСБ должны провести лингвистическую экспертизу комментариям, а по итогам расследования решится вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подчеркивается, что это не единичный такой случай, причем обструкции в Сетях подвергаются как реальные зараженные новым вирусом, так и случайно попавшие под пресс граждане, которые вернулись из-за рубежа, но не являются инфицированными. Такие факты зафиксированы в Кемерово, в Новосибирской области.

Вопиющая история происходит в Иркутской области с вернувшейся из Таиланда семьей, где COVID-17 выявлен у ребенка. Там в Усть-Куте в одной из городских вайбер-групп распространяют данные родителей заболевшего и сыпят в их адрес угрозы и оскорбления. При этом, семья находится на домашнем карантине.

Этой ситуацией также занимаются силовики. Более того, к семье прикреплен наряд полиции.

Напомним, по последним данным на утро 13 апреля, в России выявлены 2 558 новых случая заражения, общее число умерших в стране 148 человек. Выздоровело почти полторы тысячи пациентов.

