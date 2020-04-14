По словам добровольца, число больных коронавирусом в больнице ежедневно растет

В Коммунарке, которая стала эпицентром борьбы с коронавирусом в России, сейчас находятся более 530 пациентов, причем 47 из них в тяжелом состоянии. Работают с зараженными не только врачи, но и добровольцы. О лежащих с коронавирусом пациентах и ситуации в больнице в целом рассказал волонтер Влад Щукин.

По его словам, каждую ночь в Коммунарку привозят от 50 до 100 новых зараженных, причем с каждым разом пациентов становится все больше. Основной поток приходится на это время, потому что именно ночью обычно обостряются все симптомы и ухудшается состояние, объяснил Щукин НСН.

В самой больнице паники нет: врачи с нагрузкой справляются и все необходимые средства защиты в Коммунарке есть. В обязанности добровольцев входит сбор информации о пациентах и помощь эпидемиологам. Однако, по словам Щукина, за те две недели, что он ежедневно проводит в больнице, пока ни один из волонтеров коронавирусом не заразился – все сотрудники соблюдают меры предосторожности.

Большинство же прибывших пациентов подхватили инфекцию из-за нарушений правил самоизоляции, добавил Щукин. Некоторые заражались после поездки в магазин за продуктами – иногда даже этого достаточно, чтобы заболеть, подчеркнул волонтер. Часть пациентов и вовсе скрывает информацию о своих передвижениях перед госпитализацией: часто оказывается, что заразившийся вылетал за границу.

Также Щукин рассказал, что около 35% лежащих в Коммунарке – люди от 20 до 35 лет. А по последним данным, почти половина заразившихся за сутки были младше 45.