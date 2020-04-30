"Здоровые люди": Малышева высказалась о россиянах с COVID-19
Елена Малышева объяснила рост количества зараженных китайской инфекцией в России. По мнению врача, статистику портит то, что в нашей стране учитывают бессимптомных пациентов, в то время как на самом деле они совершенно здоровы.
В эфире программы "Док-ток" телеведущая напомнила, что, по официальной статистике, половина россиян переносят болезнь без каких-либо признаков, поэтому назвала таких зараженных здоровыми. По словам Малышевой, о коронавирусе они узнают лишь после обследования, но на самом деле не болеют.
Ведущая "Жить здорово!" задалась вопросом, почему мы так боимся того, что людей с подтвержденным коронавируом становится все больше. "Это же реально не заболевшие", – заявила она в эфире Первого канала.
Малышева также подчеркнула, что сейчас Россия занимает второе место в мире по количеству тестов на COVID-19 – их почти четыре миллиона. Именно поэтому не удивительно, что и диагнозов в нашей стране ставят так много. В Швеции же, например, анализы делают лишь тем, кто уже попал в больницу в тяжелом состоянии, заключила теледоктор.
По данным на 30 апреля, коронавирусом в России заразились больше 99 тысяч человек. При этом власти отметили, что нельзя недооценивать риск второй волны эпидемии.
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