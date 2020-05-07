За передвижениями москвичей начнут следить еще сильнее

Сергей Собянин считает, что из-за ситуации с коронавирусом необходимо усилить борьбу инфекцией. Для этого москвичам придет потерпеть новые ограничения – должны быть ужесточены правила по передвижению в городе.

Об этом мэр города рассказал в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос о том, планируются ли новые ограничения по социальной дистанции горожан в общественном транспорте. Он также добавил, что новые правила должны касаться санитарной защиты людей.

Именно поэтому в Москве с 12 мая все горожане должны будут носить маски и перчатки в общественных местах. Однако власти разрешили промышленным и строительным предприятиям начать работать после праздников.

Ранее Собянин продлил режим самоизоляции в столице до 31 мая. Цифровые пропуска можно получать все также – дважды в неделю для личных поездок.

В России, по последним данным, 177 160 человек заразились коронавирусом. От COVID-19 умерло 1 625 пациентов, 23 803 выздоровели.