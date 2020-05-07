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Собянин: ограничительные меры в Москве нужно ужесточить

Собянин: ограничительные меры в Москве нужно ужесточить
Сергей Собянин. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
За передвижениями москвичей начнут следить еще сильнее

Сергей Собянин считает, что из-за ситуации с коронавирусом необходимо усилить борьбу инфекцией. Для этого москвичам придет потерпеть новые ограничения – должны быть ужесточены правила по передвижению в городе. 

Об этом мэр города рассказал в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос о том, планируются ли новые ограничения по социальной дистанции горожан в общественном транспорте. Он также добавил, что новые правила должны касаться санитарной защиты людей. 

Именно поэтому в Москве с 12 мая все горожане должны будут носить маски и перчатки в общественных местах. Однако власти разрешили промышленным и строительным предприятиям начать работать после праздников. 

Ранее Собянин продлил режим самоизоляции в столице до 31 мая. Цифровые пропуска можно получать все также – дважды в неделю для личных поездок. 

В России, по последним данным, 177 160 человек заразились коронавирусом. От COVID-19 умерло 1 625 пациентов, 23 803 выздоровели. 

Полина ИВАНОВА

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