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Познер предсказал будущее России и мира после пандемии

Познер предсказал будущее России и мира после пандемии
Владимир Познер. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
продолжениеДмитрий Песков заразился коронавирусом
Телеведущий считает, что некоторые профессии перестанут существовать

Владимир Познер рассказал, что ждет мир после завершения пандемии коронавируса. По его словам, серьезных изменений не будет.

Так, известный телеведущий считает, что в области средств массовой информации никаких глобальных перемен не произойдет. "Блогеры как были, так и будут, интернет будет, телевидение все-таки продолжает выходить и будет выходить", – сказал он.

При этом Познер отметил, что надеется на качественное изменение содержания телевизионных передач и контента. Однако такие перемены в любом случае не зависят от коронавирусной эпидемии.

Вместе с этим телеведущий не отрицает, что некоторые изменения все же произойдут, сообщается на сайте "Познер Online". По его мнению, часть профессий перестанет существовать, другие появятся. Но все это в целом не будет являться каким-то глобальным переустройством мира.

Познер напомнил, что мировое сообщество пережило уже не мало серьезных катастроф, в том числе эпидемиологических – например, эпидемию "испанки" начала ХХ века. Человечество также прошло через Вторую мировую войну. Но ни к каким изменениям планетарного масштаба все это не привело.

Ранее финалист "Битвы экстрасенсов" предрек появление инфекции, которая окажется страшнее коронавируса.

Ольга ФЕДОРОВА

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М
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еще один еврей предсказатель,вцепился в россию,пуй оторвешь,ну не любишь ты россию кто же тебя здесь держит,корыто на первом такое большое....
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