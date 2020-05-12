Телеведущий считает, что некоторые профессии перестанут существовать

Владимир Познер рассказал, что ждет мир после завершения пандемии коронавируса. По его словам, серьезных изменений не будет.

Так, известный телеведущий считает, что в области средств массовой информации никаких глобальных перемен не произойдет. "Блогеры как были, так и будут, интернет будет, телевидение все-таки продолжает выходить и будет выходить", – сказал он.

При этом Познер отметил, что надеется на качественное изменение содержания телевизионных передач и контента. Однако такие перемены в любом случае не зависят от коронавирусной эпидемии.

Вместе с этим телеведущий не отрицает, что некоторые изменения все же произойдут, сообщается на сайте "Познер Online". По его мнению, часть профессий перестанет существовать, другие появятся. Но все это в целом не будет являться каким-то глобальным переустройством мира.

Познер напомнил, что мировое сообщество пережило уже не мало серьезных катастроф, в том числе эпидемиологических – например, эпидемию "испанки" начала ХХ века. Человечество также прошло через Вторую мировую войну. Но ни к каким изменениям планетарного масштаба все это не привело.

Ранее финалист "Битвы экстрасенсов" предрек появление инфекции, которая окажется страшнее коронавируса.