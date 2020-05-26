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Россияне решили запастись масками на черный день

На повязки для защиты от COVID-19 потратят около 5 миллиардов рублей

Правительство РФ решило создать стратегический запас средств защиты для периода эпидемии. Будут закуплены маски, антисептики и лекарства. Превентивная мера поможет избежать дефицита в будущем. 

Отмечается, что только на маски будет потрачено около 5 млрд рублей. Общая сумма, выделенная на закупку, не сообщается. Деньги выделят из резервного фонда кабинета министров, пишут "Известия". 

Напомним, что в настоящий момент в резервном фонде находятся основные виды продовольствия, которые могут долго храниться, – стратегически важное для России сырье, топливо и техника. Где они находятся , не известно. Это является государственной тайной, поясняет "Федерал Пресс". 

Последние новости о коронавирусе в России читайте в материале "Утро.ру".

Полина ЛЕДОВСКИХ

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