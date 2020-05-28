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Вакцину от COVID-19 признали неспособной полностью защитить от инфекции: новости о коронавирусе

Вакцину от COVID-19 признали неспособной полностью защитить от инфекции: новости о коронавирусе
Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Ученые раскрыли подробности о лекарстве от коронавируса. Сейчас разработкой препарата, способного обезопасить человечество от COVID-19, заняты десятки специалистов по всему миру. Какой будет прививка от коронавируса, рассказал израильский иммунолог, профессор Яков Беркун, возглавляющий отделение в больнице Хадасса Ар а-Цофим.

По его мнению, вакцина не сможет на 100% защитить от коронавируса. Он сравнил ее с прививкой от гриппа, которая лишь облегчает симптомы заболевания. Ученый пояснил, что вирусы постоянно мутируют, пишет "ФедералПресс". 

"…все пытаются разработать прививку, которая будет полностью предотвращать инфекцию, но это не всегда реально. На самом деле таких прививок практически и нет. Наиболее реально, что это будет похоже на существующую прививку от гриппа, поскольку и сам вирус мутирует",

сказал он в беседе с РИА "Новости". 

Сегодня у специалистов остается масса вопросов о новой инфекции. Многое о коронавирусе еще не известно. Сейчас проверяют более сотни препаратов против COVID-19.

В России к утру 28 мая зарегистрировано 370680 случаев коронавируса. За весь период умерли 3968 человек. За последние сутки от коронавируса в Москве скончался 71 пациент, передает оперштаб.

Как стало известно накануне, режим самоизоляции в столице продлили до 14 июня. Вместе с тем москвичам разрешили гулять и заниматься спортом на свежем воздухе. Подробнее – в нашем материале. 

В мире, по данным института Хопкинса, за весь период выявлено 5693066 зараженных. Умерли от коронавируса 355653 больных.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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