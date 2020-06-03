Россиянин "проспал" все самые страшные события этого полугодия

Вышедшего из продолжительной комы столичного жителя поразило то, что произошло в России за время его "отсутствия". Мужчина долгое время был без сознания и только в конце мая узнал о всеобщей самоизоляции и строгих ограничениях из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

О необычном инциденте рассказали супруга москвича и его лечащий врач. Как сообщил нейрохирург ЦКБ Андрей Реутов, мужчине 6 марта была сделана операция, после которой он впал в кому. Через некоторое время у пациента обнаружили пневмонию, однако COVID-19 не подтвердился.

Перед госпитализацией россиянин, конечно, слышал о коронавирусе, но в нашей стране в то время все было относительно спокойно и ничего похожего на нынешнюю ситуацию не предвиделось, отметила в интервью РИА "Новости" его жена.

Таким образом, пик заражения в Москве и введение строгих ограничений мужчина "проспал". В мае он пришел в себя, но был очень слаб, и о коронавирусном "апокалипсисе" ему решили не говорить.

Однажды пациент сам обратился к врачу за разъяснениями и был шокирован тем, что произошло в родном государстве за время его отсутствия. Действительно, закрытый город, маски, прогулки по расписанию – серьезные перемены, которые сложно сразу осознать.

Тем временем в России готовятся ко второй волне пандемии.

