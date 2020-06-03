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Вышедшего из продолжительной комы столичного жителя поразило то, что произошло в России за время его "отсутствия". Мужчина долгое время был без сознания и только в конце мая узнал о всеобщей самоизоляции и строгих ограничениях из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
О необычном инциденте рассказали супруга москвича и его лечащий врач. Как сообщил нейрохирург ЦКБ Андрей Реутов, мужчине 6 марта была сделана операция, после которой он впал в кому. Через некоторое время у пациента обнаружили пневмонию, однако COVID-19 не подтвердился.
Перед госпитализацией россиянин, конечно, слышал о коронавирусе, но в нашей стране в то время все было относительно спокойно и ничего похожего на нынешнюю ситуацию не предвиделось, отметила в интервью РИА "Новости" его жена.
Таким образом, пик заражения в Москве и введение строгих ограничений мужчина "проспал". В мае он пришел в себя, но был очень слаб, и о коронавирусном "апокалипсисе" ему решили не говорить.
Однажды пациент сам обратился к врачу за разъяснениями и был шокирован тем, что произошло в родном государстве за время его отсутствия. Действительно, закрытый город, маски, прогулки по расписанию – серьезные перемены, которые сложно сразу осознать.
Тем временем в России
готовятся ко второй волне пандемии.
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