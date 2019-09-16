Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Руслан Байсаров строит железнодорожную магистраль в Европе

Руслан Байсаров строит железнодорожную магистраль в Европе
Между Белградом и Будапештом компанией Руслана Байсарова будет возведён виадук. Фото: Пресс-служба
Необыкновенный проект ведет "Строй-Трест" – дочерняя организация "УСК Мост", подконтрольная российскому бизнесмену Руслану Байсарову

От столицы Сербии Белграда до столицы Венгрии Будапешта скоро можно будет домчаться по скоростной железной дороге. Для этого имеющиеся пути реконструируют, а часть маршрута прокладывают заново. Так, на линии от города Стара Пазова до второго по значимости сербского населенного пункта Нови Сад возводится виадук с двухпутной железной дорогой. Его строительство, как и реализацию всего проекта, доверили "Строй-Тресту" – 100-процентной "дочке" "УСК Мост", председателем совета директоров которой выступает российский бизнесмен Байсаров Руслан Сулимович. На сегодняшний день это наиболее масштабный проект строительства железнодорожной инфраструктуры в Европе.

Трехкилометровый виадук


С целью оптимального сопряжения ожидающегося в ближайшем будущем интенсивного движения грузовых и пассажирских поездов с налаженной жизнью населения в регионе решено было на определенном участке маршрута "поднять" рельсы повыше от земли. Двухпутный виадук будет проложен в русле реки Дунай. Он протянется почти на 3 километра. По замыслу проектировщиков, сооружение будет основываться на 6 разных конструкциях, разделенных тремя анкерными опорами. Причем некоторые из них будут возвышаться до уровня 7-этажного здания. Учитывая, что часть виадука пройдет по склонам, для обеспечения полной безопасности движения необходимо провести еще и противооползневые укрепительные мероприятия. Работы на указанном участке компания Байсарова осуществляет с 2017 года.

Виадук в Сербии будет построен компанией

Уникальный опыт СК МОСТ


Компания "Строй-Трест" получила столь значимый для Сербии заказ благодаря опыту в реализации сложнейших объектов ГК СК Мост под руководством ее основного владельца Байсарова Руслана.  Ранее его группа компаний заработала высокий авторитет в связи с успешным запуском в эксплуатацию ряда громких проектов в нашей стране. В частности, компаниями Группы в 2012 году был построен вантовый мост, соединивший материк с островом Русский через пролив Босфор Восточный. Центральный пролет перехода, который по праву можно назвать достижением российских инженеров, оказался наиболее протяженным в мире (1,1 км), а сам мост стал визитной карточкой региона – его изображение разместили на купюре номиналом 2000 рублей по итогам народного голосования.

Еще один важнейший проект – объединенная автомобильная и железная магистраль на юге России, приуроченная к Зимним Олимпийским играм – 2014 в Сочи. Чтобы проложить безопасную и надежную трассу от Адлера до курорта в горах "Альпика-Сервис" вдоль русла реки Мзымта, строителям компании Руслана Байсарова потребовалось осуществить проходку 12 тоннелей, протяженность которых в сумме составила порядка 30 км, возвести 23 моста для проезда автомобилей и 22 – для следования поездов.

Помимо этого, силами СК Мост:

  • реконструирован столичный Дорогомиловский мост, пересекающий Москву-реку; построены два путепровода через Хорошевское шоссе; возведен тоннель от будущей платформы метро "Стахановская улица" до станции "Нижегородская", где вскоре будет открыт крупнейший в Москве транспортно-пересадочный узел;
  • строится Второй байкальский тоннель, необходимый для модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей;
  • возводятся два моста на Дальнем Востоке: перекинутые через реку Амур, они откроют автомобильное сообщение между городами–побратимами с российской стороны Благовещенском и с китайской стороны Хэйхэ и движение поездов на участке "Нижнеленинское – Тунцзян";
  • переустраивается железнодорожная колея на Сахалине с нынешних 1067 мм на единый российский стандарт 1520 мм.


Актив "Строй-Треста"


Сам "Строй-Трест" также не новичок в области строительства сложных с инженерной точки зрения объектов. Большинство его строителей, в том числе руководителей, прошли "школу БАМа", сохранили и преумножили свой опыт. С их помощью компания за последние годы успела великолепно зарекомендовать себя, в частности, на модернизации Транссиба. К примеру – Облученский тоннель. Из других наиболее значимых проектов можно отметить Манский, Крольский, Кузнецовский железнодорожные тоннели, возведенные ранее ее силами в Сибири и на Дальнем Востоке.

Виадуки тоже есть в портфеле "Строй-Треста". Например, виадук над ущельем Рябиновый Лог в Свердловской области – его детище. Как и мост для проезда автомобилей длиной 957 м над протокой Амурской в Хабаровском крае, соединивший Большой Уссурийский остров с материком. Компания Руслана Байсарова возводила и реконструировала также железнодорожные мосты над рекой Обь у города Камень-на-Оби, над Волгой в Татарстане и т.д.

Компания Руслана Байсарова строит виадук в Сербии. Фото: Пресс-служба

Магистраль как символ роста


Все инфраструктурные проекты, которые предприниматель Руслан Байсаров реализовал в России, не просто облегчили жизнь местному населению – они вдохнули новые силы в регионы, открыли им возможности для экономического роста. Поэтому и к проекту "Строй-Треста" в Сербии приковано столь пристальное внимание. Подрядчиком выбран ООО "РЖД Интернешнл", а на стройке регулярно бывают представители власти всех уровней.

Так, глава Сербской республики Александр Вучич и российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко осмотрели участок строящегося виадука в августе этого года. Вучич отметил, что в России железные дороги играют огромную роль и он рассчитывает, что в Сербии смогут использовать новую скоростную магистраль для развития экономики столь же эффективно.

Ближе к Европе и всему миру


Александр Вучич, назвав виадук, возводимый компанией Байсарова, "символом общего прогресса страны", сообщил, что его страна хочет быть "близка с Европой и со всем миром".

Посол РФ, в свою очередь, указал, что железнодорожная магистраль будет иметь большое значение не только для Сербской республики, но и для других европейских государств.

Ждать осталось недолго. Окончание работ по проекту запланировано на 2021 год. После сдачи уникального объекта в эксплуатацию поезда на перегоне Стара Пазова – Нови Сад смогут развивать скорость до 200 км/ч, а дорога из Белграда до Нови Сада займет всего около получаса.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Америка в ужасе: Трамп расстрелял соперников

Под удар попали политики и представители прессы

Россияне осадили преемницу Меркель после слов о Крыме

Берлину напомнили о нарушениях Германии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей