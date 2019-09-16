Необыкновенный проект ведет "Строй-Трест" – дочерняя организация "УСК Мост", подконтрольная российскому бизнесмену Руслану Байсарову

От столицы Сербии Белграда до столицы Венгрии Будапешта скоро можно будет домчаться по скоростной железной дороге. Для этого имеющиеся пути реконструируют, а часть маршрута прокладывают заново. Так, на линии от города Стара Пазова до второго по значимости сербского населенного пункта Нови Сад возводится виадук с двухпутной железной дорогой. Его строительство, как и реализацию всего проекта, доверили "Строй-Тресту" – 100-процентной "дочке" "УСК Мост", председателем совета директоров которой выступает российский бизнесмен Байсаров Руслан Сулимович. На сегодняшний день это наиболее масштабный проект строительства железнодорожной инфраструктуры в Европе.

Трехкилометровый виадук





С целью оптимального сопряжения ожидающегося в ближайшем будущем интенсивного движения грузовых и пассажирских поездов с налаженной жизнью населения в регионе решено было на определенном участке маршрута "поднять" рельсы повыше от земли. Двухпутный виадук будет проложен в русле реки Дунай. Он протянется почти на 3 километра. По замыслу проектировщиков, сооружение будет основываться на 6 разных конструкциях, разделенных тремя анкерными опорами. Причем некоторые из них будут возвышаться до уровня 7-этажного здания. Учитывая, что часть виадука пройдет по склонам, для обеспечения полной безопасности движения необходимо провести еще и противооползневые укрепительные мероприятия. Работы на указанном участке компания Байсарова осуществляет с 2017 года.

Уникальный опыт СК МОСТ

Компания "Строй-Трест" получила столь значимый для Сербии заказ благодаря опыту в реализации сложнейших объектов ГК СК Мост под руководством ее основного владельца Байсарова Руслана. Ранее его группа компаний заработала высокий авторитет в связи с успешным запуском в эксплуатацию ряда громких проектов в нашей стране. В частности, компаниями Группы в 2012 году был построен вантовый мост, соединивший материк с островом Русский через пролив Босфор Восточный. Центральный пролет перехода, который по праву можно назвать достижением российских инженеров, оказался наиболее протяженным в мире (1,1 км), а сам мост стал визитной карточкой региона – его изображение разместили на купюре номиналом 2000 рублей по итогам народного голосования.

Еще один важнейший проект – объединенная автомобильная и железная магистраль на юге России, приуроченная к Зимним Олимпийским играм – 2014 в Сочи. Чтобы проложить безопасную и надежную трассу от Адлера до курорта в горах "Альпика-Сервис" вдоль русла реки Мзымта, строителям компании Руслана Байсарова потребовалось осуществить проходку 12 тоннелей, протяженность которых в сумме составила порядка 30 км, возвести 23 моста для проезда автомобилей и 22 – для следования поездов.

Помимо этого, силами СК Мост:

реконструирован столичный Дорогомиловский мост, пересекающий Москву-реку; построены два путепровода через Хорошевское шоссе; возведен тоннель от будущей платформы метро "Стахановская улица" до станции "Нижегородская", где вскоре будет открыт крупнейший в Москве транспортно-пересадочный узел;

строится Второй байкальский тоннель, необходимый для модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей;

возводятся два моста на Дальнем Востоке: перекинутые через реку Амур, они откроют автомобильное сообщение между городами–побратимами с российской стороны Благовещенском и с китайской стороны Хэйхэ и движение поездов на участке "Нижнеленинское – Тунцзян";

переустраивается железнодорожная колея на Сахалине с нынешних 1067 мм на единый российский стандарт 1520 мм.





Актив "Строй-Треста"





Сам "Строй-Трест" также не новичок в области строительства сложных с инженерной точки зрения объектов. Большинство его строителей, в том числе руководителей, прошли "школу БАМа", сохранили и преумножили свой опыт. С их помощью компания за последние годы успела великолепно зарекомендовать себя, в частности, на модернизации Транссиба. К примеру – Облученский тоннель. Из других наиболее значимых проектов можно отметить Манский, Крольский, Кузнецовский железнодорожные тоннели, возведенные ранее ее силами в Сибири и на Дальнем Востоке.

Виадуки тоже есть в портфеле "Строй-Треста". Например, виадук над ущельем Рябиновый Лог в Свердловской области – его детище. Как и мост для проезда автомобилей длиной 957 м над протокой Амурской в Хабаровском крае, соединивший Большой Уссурийский остров с материком. Компания Руслана Байсарова возводила и реконструировала также железнодорожные мосты над рекой Обь у города Камень-на-Оби, над Волгой в Татарстане и т.д.

Магистраль как символ роста

Все инфраструктурные проекты, которые предприниматель Руслан Байсаров реализовал в России, не просто облегчили жизнь местному населению – они вдохнули новые силы в регионы, открыли им возможности для экономического роста. Поэтому и к проекту "Строй-Треста" в Сербии приковано столь пристальное внимание. Подрядчиком выбран ООО "РЖД Интернешнл", а на стройке регулярно бывают представители власти всех уровней.

Так, глава Сербской республики Александр Вучич и российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко осмотрели участок строящегося виадука в августе этого года. Вучич отметил, что в России железные дороги играют огромную роль и он рассчитывает, что в Сербии смогут использовать новую скоростную магистраль для развития экономики столь же эффективно.

Ближе к Европе и всему миру





Александр Вучич, назвав виадук, возводимый компанией Байсарова, "символом общего прогресса страны", сообщил, что его страна хочет быть "близка с Европой и со всем миром".

Посол РФ, в свою очередь, указал, что железнодорожная магистраль будет иметь большое значение не только для Сербской республики, но и для других европейских государств.

Ждать осталось недолго. Окончание работ по проекту запланировано на 2021 год. После сдачи уникального объекта в эксплуатацию поезда на перегоне Стара Пазова – Нови Сад смогут развивать скорость до 200 км/ч, а дорога из Белграда до Нови Сада займет всего около получаса.