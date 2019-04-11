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Назван способ избежать ранней смерти

Фото: www.globallookpress.com
Правильное питание оказалось ключом к долголетию и хорошему здоровью

Витамины и минералы действительно могут оказывать влияние на продолжительность жизни – однако дольше проживут те люди, которые получают их из продуктов, а не из искусственных добавок.

К такому выводу пришли американские ученые, результаты работы которых опубликованы в Live Science. Более того, по мнению исследователей, употребление большого количества некоторых минералов может нанести больше вреда, чем пользы. К примеру, у людей, добавивших в свой рацион витамины с повышенным содержанием кальция, повышалась вероятность развития онкологических заболеваний.

Специалисты проанализировали истории болезни более чем 27 тысяч человек от 20 лет и старше. Эксперимент продолжался с 1999 по 2010 год. Выяснилось, что люди, получавшие с едой достаточное количество витамина К или магния, имели меньший риск ранней смерти от любых причин. А у людей, потреблявших достаточное количество витамина А, цинка, витамина К и меди, падал уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом исследователи подчеркивают, что на состояние здоровья оказывали положительное влияние только витамины, полученные из еды, а не химические добавки. 

Специалисты советуют есть побольше богатых витаминами продуктов: овощей, фруктов, ягод, грибов и зелени, отмечает "МИР 24".

Валентина МАЙОРОВА
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