Скандальный арт-центр проиграл суд храму Христа спасителя

Находящийся под следствием разведчик из ДНР Дмитрий Лысаковский и его мать Татьяна Коцубанова пытались взыскать с ФХХС 27 млн рублей

Арбитражный суд Москвы вынес решение по иску, который подавало руководство арт-галереи на Волхонке к Фонду храма Христа Спасителя (ФХХС), управляющему храмовым комплексом, пишет издание Legal.Report. Истец требовал компенсацию за сделанный в выставочных помещениях ремонт, оценив ее в 27 млн рублей. Сам культурный центр на Волхонке уже признан банкротом и находится в стадии ликвидации, а многие из тех, кто был связан с руководством арт-центра, оказались фигурантами уголовных дел.

Предметом судебного разбирательства стали «неотделимые улучшения» помещений в арт-галерее. Компенсацию за это и требовал от ФХХС конкурсный управляющий художественного центра. Представитель ответчика, в свою очередь, утверждал, что срок исковой давности уже пропущен (по его мнению, он должен исчисляться с момента расторжения договора аренды в 2014 году из-за длительной просрочки по платежам).

Кроме того, представитель Фонда храма Христа Спасителя делал упор на то, что арендатор ранее не обжаловал расторжение договора аренды, а ремонтные работы, которые арт-центр провел в помещениях храмового комплекса, не согласовывались с их владельцем. В итоге судья Елена Янина согласилась с доводами ответчика и исковые требования арт-галереи отклонила, обязав ее также уплатить госпошлину в сумме 158 тысяч рублей.

Напомним, частный центр художеств открылся в комплексе подземных помещений храма Христа Спасителя в 2009 году. Он занимал площадь более 2 тыс. кв. м, на которой была организована продажа предметов антиквариата, проводились выставки и презентации. Нередко мероприятия приводили к громким скандалам, как это было в 2011 году. Тогда руководство храма обвинили в организации «под главной церковью страны» алковечеринки в честь начала продаж новой модели телефона.

Большой общественный резонанс имела и прошлогодняя история, когда было возбуждено уголовное дело по факту пропажи из арт-галереи ряда ценных предметов. По данным следствия, в 2015 году несколько антикварных экспонатов, привезенных из Франции, были похищены. На причастность к преступлению, по данным издания "Коммерсантъ", проверялись, в том числе, гендиректор арт-центра Татьяна Коцубанова, ее сын Дмитрий Лысаковский (до 2014 года носил фамилию Коцубанов) и его деловой партнер Петр Чихун. В итоге до суда дело не дошло.

В прошлом году Лысаковский (известен также как командир воздушной разведки ДНР Гудвин) и Чихун все же оказались на скамье подсудимых за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Вместе с ранее судимым бизнесменом Михаилом Черновым их обвиняют в попытке рейдерского захвата особняка. Дело рассматривается в Мещанском суде столицы. По иронии судьбы здание находится рядом с храмом Христа Спасителя и скандальной арт-галереей.

Дмитрий Лысаковский, находящийся в СИЗО, всеми силами пытается выйти из-за решетки. Так, в декабре 2017 года он требовал освобождения в связи с тем, что якобы намерен участвовать в выборах президента страны, отмечала газета "Коммерсантъ". Однако суд не стал менять ему меру пресечения. Годом ранее Лысаковский требовал от посла США в России расширить «список Магнитского», включив туда людей, которых он называл своими гонителями. К таковым он отнес банкира и его родственника, а также нескольких представителей Следственного комитета.

