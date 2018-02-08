Путин обескуражил ученых своим признанием

Пока российские умы находят способ кипятить воду с помощью смартфона, глава государства им даже не пользуется

Президент России Владимир Путин сделал неожиданное для всех признание – у него нет гаджета. Об этом он заявил на заседании с членами Совета по науке и образованию.

На встрече главы государства и ученых слово взял глава Курчатовского института Михаил Ковальчук, который похвастался находчивостью русского ума. Он рассказал о том, как гаджеты можно использовать в решении насущных бытовых проблем. Например, нагреть воду. По его словам, при выполнении одной нехитрой функции гаджет расходует энергию, которой достаточно для того, чтобы нагреть литр воды.

Ковальчук отметил, что этот способ доступен каждому россиянину, однако Путин в ответ на это признался, что у него нет смартфона.

"Вы говорите, что у всех есть смартфоны, а у меня нет", – цитирует президента "Комсомольская правда".

Глава государства не уточнил, кипятит ли он воду обычным способом или уже для него разработано специальное устройство. Он лишь мудро заметил, что чистую воду кипятить не нужно.