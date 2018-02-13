Названы регионы-лидеры по освещению мер господдержки
Наиболее полную информацию о поддержке молодых семей предоставляли в трех регионах страны – Смоленской, Мурманской и Красноярской областях. Таковы результаты мониторинга региональных государственных ресурсов в Сети, проведенного партийным проектом "Крепкая семья".
При мониторинге учитывались несколько наиважнейших показателей: наличие информации, содержание, доступность изложения, наличие контактных данных по трем основным инициативам главы государства. Речь идет прежде всего о выплатах за рождение или усыновление первенца, новых возможностях использования маткапитала и специальной ипотечной программе для семей детьми. Всю эту информацию искали и анализировали на официальных сайтах исполнительной власти регионов и сайты органов социальной защиты.
По словам координатора "Крепкой семьи" Ольги Окуневой, проект намерен выступить с законодательной инициативой закрепить за региональными органами власти обязательство публиковать информацию о мерах господдержки семей с детьми.
"Каждая семья вправе знать, на какую помощь от государства они могут рассчитывать, они должны получать полную информацию куда и как обратиться за той или иной мерой поддержки", – цитирует ее пресс-служба "Единой России".
Окунева признала, что сейчас на официальных сайтах местных госорганов нет такой информации в 80% случаев. В основном все ограничивается сведениями о ежемесячных выплатах за рождение первого ребенка, о новых возможностях использования материнского капитала и совсем немного – сведениями о специальной ипотечной программе.
Она добавила, что "Крепкая семья" уже направила в Минтруд предложение разработать единую систему информирования семей о мерах господдержки.
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