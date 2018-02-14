Аэрофлот преподнес подарок гастролирующим музыкантам

Авиакомпания ослабила требования к перевозке музыкальных инструментов

По новым правилам пассажиры самолетов "Аэрофлота" смогут теперь взять с собой в салон ручную кладь размером с 115 до 135 см по сумме трех измерений. Таким образом, многочисленные пожелания артистов оказались услышаны.

В пресс-службе компании уточнили, что при перевозке музыкального инструмента в качестве ручной клади для него будет выделено одно место в салоне воздушного судна, допускаемое для этой цели.

Такие инструменты, как, например, гитары, можно перевозить в самолете при условии, что сумма ее параметров не превышает 135 сантиметров. При этом ее владелец должен направить перевозчику соответствующий запрос как минимум за 36 часов до вылета. Также в "Аэрофлоте" обратили внимание своих клиентов на то, что перевозить с собой гитару можно только на самолетах с имеющимися для этого техническими возможностями.

Новый регламент провоза музыкальных инструментов вступает в силу с 15 февраля 2018 года.