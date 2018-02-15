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Школьник из Флориды подражал российскому стрелку

Фото: GLOBAL LOOK press/Bruce R. Bennett
Аккаунты в социальных сетях 19-летнего Ника Круза указывали на серьезные психические расстройства мальчика, расстрелявшего 17 человек

Пятнадцатого февраля Ник Круз решил наведаться во флоридскую школу, из которой ранее был отчислен за неуспеваемость и плохое поведение. Однако визит оказался совсем не дружелюбным. В учебном заведении юный убийца открыл стрельбу, в результате которой погибло 17 человек. Instagram флоридского "Макарова" свидетельствует о том, что парень страдает психическими расстройствами. Непонятно, почему руководство школы, учителя, которые контактировали с Ником, не заметили странностей в поведении мальчика и не отправили его к психологу. Взглянув на страницы юного преступника в социальных сетях, жители Паркленда должны были забить тревогу.

Ник Круз вел два подозрительных аккаунта, которые отличались друг от друга лишь названиями. Причем подпись к одному из аккаунтов гласила: "Николас. Аннигилятор" (Уничтожитель). Сам аккаунт назывался nikolascruzmakarov, что, скорее всего, говорит о некой симпатии стрелка к русскому Макарову, пишет газета "Московский комсомолец". На страницах парня не было снимков, на которых он путешествует, фотографируется с родственниками и друзьями. В его аккаунте запечатлены лишь многочисленные фото оружия, находившегося в его пользовании. На аватарках лицо Ника всегда закрыто: на голове – шапка, лицо замотано платком, который присутствует практически на всех снимках. Парень вообще предпочитал не показывать лицо, а в отсутствие платка закрывался пистолетом.

Ник Круз – яркий пример безразличия друг к другу, ведь его аккаунты в соцсетях кричали о том, что у мальчика есть серьезные психические расстройства и ему нужна помощь.

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