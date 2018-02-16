Почему нельзя упрощать оборот травматики

Последнее время в Москве и других городах России участились случаи совершения преступлений с использованием такого оружия

На этом фоне уже давно звучат голоса в пользу ужесточения законодательства в сфере оборота травматики.

Но есть и те, кто, наоборот, выступает за либерализацию нормативно-правовой базы в этой области, предлагая упростить для граждан приобретение не только травматического, но и гладкоствольного оружия. Среди них владелец сети оружейных магазинов "Кольчуга" Михаил Хубутия.

Либерализация законодательства в сфере оборота травматического оружия может привести к непредсказуемым последствиям, полагает адвокат Игорь Некрасов. По словам юриста, в России крайне низкий уровень культуры обращения с оружием.

"Применение травмата происходит, исходя из практики, в основном, в процессе споров, и здесь зависит не от законодательства, а именно от уровня культуры и воспитания людей, – сказал эксперт. – В автошколах, к примеру, есть курс базовой подготовки, что включить, куда повернуть, куда посмотреть. А экзамен на оружие включает в себя тестовые вопросы, которые можно просто заучить, ответить на них и все. У наших сейчас в большинстве своем нет любви к оружию, а значит, осознания того, что оно может нести как радость, так и большое горе. А у нас люди получили себе на пояс 900 граммов, повесили – и ходят довольные".

В таких условиях упрощать оборот травматики крайне легкомысленно, отметил Некрасов. "Существующая сегодня нормативно-правовая база благодаря установленным ограничениям предотвращает попадание оружия к лицам с расстроенной психикой, ведь, чтобы получить тот же травмат, человек должен пройти медицинское освидетельствование. Отсекая людей, которые могут быть опасны, общество и государство совершают благое дело. И какие-либо либеральные идеи по разрешению таким людям владеть оружием – на мой взгляд, это недопустимо", – заявил юрист.

Вполне естественно, подчеркнул он, что либерализацию законодательства в этой сфере лоббируют лица, которые занимаются торговлей оружием. "Все подобные инициативы таких предпринимателей продиктованы исключительно коммерческим интересом", – сказал адвокат.

Вообще эксперты сходятся во мнении, что лоббизм в сфере оборота оружия не только недопустим, но и аморален.

Председатель президиума московской коллегии адвокатов "Гуров, Гайдай и партнеры" Дмитрий Гуров объяснил большое число преступлений с использованием травматики недостаточным количеством практики у тех людей, которые смогли получить в свои руки оружие.

"Необходимо не разрешать свободную продажу оружия, а организовывать курсы, школы – те места, где будут учить нормальному обращению с оружием. Человек должен усвоить правило: если достал оружие, будь добр его применить, и если ты применяешь, то помнить, что есть законные, а есть незаконные основания его применения. Носитель оружия должен просчитывать последствия, что будет, если он превысит предел необходимой обороны. Это достигается практикой общения с оружием. Почему, например, среди охотников почти нет людей, которые выхватили бы ружье и начали бегать вокруг машины обидчика? Потому что все прекрасно понимают меру ответственности", – заявил юрист.

Он напомнил четко прописанный в законодательстве пункт, что характер защиты должен быть адекватен характеру нападения. "Но в стрессовой ситуации человек может воспринять происходящее неадекватно: на него пошли с палкой, а он выхватывает пистолет. Поэтому надо в каждом конкретном случае разбираться, что следствие у нас делать не любит, и любой факт применения травмата квалифицирует как хулиганство с применением оружия – статья 213, часть 2 Уголовного кодекса России", – подчеркнул Гуров.

На его взгляд, необходима четко действующая система контроля и учета оружия. "Но у нас сейчас с травматикой полный бардак. Ужесточить, я считаю, можно прохождение медкомиссии", – полагает эксперт.

Травматика – не панацея в плане орудия защиты, полагает Гуров. "Да, пистолет – это хорошо, но можно использовать много чего другого. Я за то, чтобы не либерализировать, а за то, чтобы обучать: любви к оружию, прививать чувство ответственности и правовой осознанности, а также учить умению находить другие средства самообороны, а не полагаться исключительно на травматику", – сказал Гуров.

Да и вообще, отметил адвокат, в ношении оружия в принципе нет необходимости, потому как это связано с массой неудобств. "Нужно просто четко просчитывать ситуацию, действуя в соответствии с принципом "хороший бой – не состоявшийся бой". А наличие оружия просто провоцирует человека на конфликт. Он использует его, а потом заявляет, что потерпевший просто защищался. Таких случаев очень много. А когда оружия у человека нет, он сто раз подумает, нужно ли ему ввязываться в конфликт или не надо", – заключил эксперт.

В сложившейся ситуации необходимо повышать качество исполнения уже существующей законодательной базы в сфере оборота травматического оружия, а также уровень законопослушности тех людей, которые этим оружием пользуются, полагает депутат Госдумы Виталий Милонов. "Нужно ужесточать процедуру проверки людей, которые собираются приобретать оружие, не давать травматику тем, кто имеет криминальную репутацию, такие люди должны быть исключены из перечня граждан, которые могут получать оружие", – сказал парламентарий.

Участившиеся случаи совершения преступлений с использованием травматики говорят о серьезных упущениях в работе тех, кто компетентен выдавать оружие, полагает Милонов. "В настоящее время травматика в России выдается с серьезными нарушениями, во многом по формальным признакам, компетентные лица даже не удосуживаются выяснить как следует, кто получает оружие. Только более тщательный отбор кандидатов на получение травматики убережет наше общество от повторения правонарушений с использованием этого оружия", – резюмировал депутат.

