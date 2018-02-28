Травматику хотят запретить
Ужесточить требования к владельцам так называемого "нелетального" оружия или полностью его ликвидировать. Такая дилемма возникла у участников круглого стола, посвященного вопросам регулирования использования травматики.
Напомним, в России не запрещено носить травматическое оружие и применять его в целях самообороны. Да и получить соответствующую лицензию не так-то сложно. Нужно лишь предъявить справку, где черным по белому написано, что будущий владелец здоров, не наркоман и не псих, пройти непродолжительные курсы и сдать экзамен, ответив на 9 из 10 вопросов.
Незамысловатость процедур для получения травматики невольно позволяет многим обладателям такого оружия воспринимать его как игрушку и применять в бытовой ссоре, поэтому, кроме проблем, оно никакой пользы не приносит. Так считает адвокат Сергей Афанасьев.
Он отметил, что уголовная ответственность за покупку, ношение и хранение травматического оружия не предусмотрена. Не получившему разрешение покупателю грозит лишь административное наказание – штраф от 3 до 5 тыс. рублей. А нарушившему правила ношения придется раскошелиться всего на 2 тысячи. Уголовно наказуем лишь сбыт травматики.
Вопрос, который вызывает особенную тревогу, – это низкий уровень культуры обращения с оружием. Нужно в корне поменять ситуацию, считает член Комитета Государственной думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Олег Николаев.
Он предложил устроить ликбез владельцам "нелетального" оружия и "навязать" им страхование гражданской ответственности.
"Чтобы страховые взносы можно было использовать на лечение людей, которым, например, был причинен тот или иной ущерб здоровью", – заявил Николаев. По его словам, подобная мера позволит решить ряд вопросов.
"Во-первых, это постоянный мониторинг владельца, чтобы тот помнил: раз в год он должен пойти и застраховаться. Во-вторых, чтобы любитель оружия сдавал некий дополнительный минимум экзаменов. Это можно сравнить с инструктажем перед вступлением в наряд у военных или полицейских", – уверен политик.
По мнению эксперта, полный запрет травматики обеспечит ей уход в тень, перегибание палки создаст пути обхода, то есть "оружейники" найдут новые лазейки.
В Госдуме на рассмотрении сейчас находятся несколько инициатив, которые могут внести поправки в закон "Об оружии", рассказал член Комитета Госдумы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Денис Парфенов. "В частности, запретить ношения оружие. Иметь можно, но не брать с собой", - пояснил он.
Между тем известны прямо противоположные случаи, когда нужные поправки в закон "продвигают" заинтересованные лица, парировал адвокат Сергей Афанасьев. В пример привел владельца крупной оружейной сети Михаила Хубутию.
"Нам известны случаи, когда предприниматели лоббируют свои интересы и предлагают разрешить полностью оружие, в том числе известный Михаил Хубутия. Конечно, они лоббируют, чтобы гражданам было разрешено приобретение этого оружия безо всяких препятствий. На мой взгляд, не обходимо запрещать, ужесточать и контроль в этой сфере, в том числе", – заявил правозащитник.
На стороне запрета украинский политолог, как он сам себя называет, сторонник компромиссов Ростислав Ищенко. Этого мнения придерживается и фанат, высокий ценитель оружия и обладатель десятков его копий Анатолий Вассерман. "Свободное оружие должно быть несвободным", – считает аналитик.
За контроль и подготовительно-воспитательную работу выступил практик, подполковник в отставке Сергей Сафронов. К слову, о том, что нужно начинать готовить владельцев травматического оружия со школьной скамьи, на круглом столе говорилось не раз.
"Введение дополнительных уроков – нагрузка на бюджет", – резюмировал Денис Парфенов, отвечая на вопрос журналистов. Впрочем, это вотчина системы образования.
В итоге все 8 экспертов сошлись в том, что острой необходимости в ношении оружия, пусть и "нелетального", нет – для самообороны можно использовать электрошокер или газовый баллончик. А низкая правовая грамотность россиян в этом вопросе вкупе с безнаказанностью может привести к неприятным последствиям.
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