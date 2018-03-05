В столице общий прирост числа прикрепившихся к участкам избирателей на уровне 1%
В Москве проголосуют примерно на 1% избирателей больше, чем ожидалось. Об этом после небольших математических действий в ходе круглого стола сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Валентин Горбунов. Заседание касалось новых норм реализации избирательных прав граждан и форм общественного контроля.
"Развенчаю миф о каком-то искусственно раздутом количестве обратившихся с заявлениями о прикреплении. В настоящий момент таких иногородних избирателей в Москве прикрепились на избирательные участки 2,6% от общей численности избирателей в Москве. При этом открепились из Москвы чуть более 1%. То есть прогнозируемое увеличение общего количества избирателей в результате реализации нового порядка на сегодняшний день составляет немного более 1%", – передает слова главы Мосизбиркома РИА "Новости".
Он уточнил, что соотношение обратившихся через центры предоставления госуслуг "Мои документы" и портал госуслуг приблизительно одинаковое. При этом глава МГИК подчеркнул, что воспользоваться новым порядком потенциально могут около 3 миллионов избирателей в Москве.
Из них около 1,7 миллиона проживающих, работающих или учащихся в столице, которые прописаны в других регионах, а также 800 тысяч москвичей, фактически проживающих за пределами города. А внутри него самого полмиллиона жителей прописаны в одном конце Москвы, а проживают в противоположном.
"То есть около 3 млн избирателей в Москве потенциально могут воспользоваться новым порядком. В настоящий момент это сделали всего около 10% из них", – заявил Горбунов.
Председатель Мосгоризбиркома особенно выделил тех, кто в день голосования будет работать непосредственно на выборах. По его подсчетам, 18 марта только на избирательных участках будут работать более 100 тыс. человек.
Среди них члены участковых комиссий и комиссий с правом совещательного голоса, наблюдатели, сотрудники полиции и МЧС, медработники и продавцы. Горбунов подчеркнул, что в первую очередь на такие случаи рассчитан новый порядок голосования по месту нахождения.
Напомним, 18 марта 2018 года в России пройдут выборы президента страны. В списке – 8 кандидатов.
Не позднее 16 марта на сайте Мосгоризбиркома появился информация о количестве прикрепленных и открепленных избирателей. Также не позже этой даты будет размещена информация об участковых избирательных комиссиях, где не будет вестись видеонаблюдение. Речь идет об УИК на территории воинских частей.
Свой гражданский долг смогут исполнить даже те избиратели, которые находятся на домашнем аресте. На особом контроле не имеющие регистрации по месту жительства в пределах страны граждане. Они смогут проголосовать на избирательном участке № 4003, который будет организован на Казанском вокзале.
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