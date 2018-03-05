Организаторов президентских выборов в Крыму посадят
В тюрьму отправятся украинцы, которые будут замечены в организации проведения выборов в Крыму. Статью, по которой будет квалифицироваться "преступление", в каждом отдельном случае рассмотрят индивидуально.
Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил зампрокурора Крыма (структура в составе Генпрокуратуры Украины) Александр Удовиченко. "Проведение любых избирательных процессов на территории Крыма вне требований конституции Украины являются незаконными… Те, кто пришли голосовать – это другая ситуация, а те, кто принимают участие в организации избирательного процесса… здесь вопрос ответственности стоит очень остро ", - аргументировал свою позицию Удовиченко.
На это глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев ответил, что заявления киевских властей не волнуют российскую сторону. Тем более, они никак не повлияют на работу избиркома республики.
"Мы граждане Российской Федерации и выбираем президента своей страны, поэтому все эти возгласы и писки, которые раздаются из соседнего государства, никоим образом не повлияют на проведение выборов 18 марта 2018 года в Крыму", – передает слова Малышева РИА Новости.
Ранее глава внешнеполитического ведомства Незалежной Павел Климкин сообщил, что МИД Украины направило ноту протеста России по поводу проведения выборов президента на территории Крыма. Добавим, что в 2016 году Киев угрожал "помощникам" выборов в Госдуму РФ, но не сдержал своих обещаний.
Впрочем, подобную ситуацию эксперты предвещают и в этот раз. "Во многом, Украина для Крыма как политическая реальность осталась в прошлом. Этот этап пройден и забыт. Поэтому отношение к заявлениям Киева в Крыму вряд ли отличается от аналогичного в материковой России", - заявил в интервью "Свободной прессе" доцент НИУ ВШЭ, член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Павел Родькин.
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