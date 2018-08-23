В Питере из асфальта растут помидоры

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Прямо на Невском проспекте вытянулся к свету и раскинул ветви ярко-зеленый куст. А на нем – повисла гроздь такого же цвета томатиков. Об этом сообщили в группе "Центральный район за комфортную среду обитания" в одной из соцсетей.
"Борьба зеленых насаждений за выживание в каменных джунглях Полтавской улицы", – подписаны два фото во "ВКонтакте".
Небольшой куст помидоров пророс из асфальта на Полтавской улице. Причем плоды у растения появились, даже несмотря на то, что в последние дни заметно похолодало, отмечает FlashNord.
Курс российской валюты безнадежно валится вниз, но надежда умирает последней
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