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В Питере из асфальта растут помидоры

Фото: "ВКонтакте"
В самом центре Северной столицы произошло чудо

Прямо на Невском проспекте вытянулся к свету и раскинул ветви ярко-зеленый куст. А на нем – повисла гроздь такого же цвета томатиков.  Об этом сообщили в группе "Центральный район за комфортную среду обитания" в одной из соцсетей.

"Борьба зеленых насаждений за выживание в каменных джунглях Полтавской улицы", – подписаны два фото во "ВКонтакте". 

Небольшой куст помидоров пророс из асфальта на Полтавской улице. Причем плоды у растения появились, даже несмотря на то, что в последние дни заметно похолодало, отмечает FlashNord

Полина ДОРОЖКИНА
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