В Питере из асфальта растут помидоры

В самом центре Северной столицы произошло чудо

Прямо на Невском проспекте вытянулся к свету и раскинул ветви ярко-зеленый куст. А на нем – повисла гроздь такого же цвета томатиков. Об этом сообщили в группе "Центральный район за комфортную среду обитания" в одной из соцсетей.

"Борьба зеленых насаждений за выживание в каменных джунглях Полтавской улицы", – подписаны два фото во "ВКонтакте".

Небольшой куст помидоров пророс из асфальта на Полтавской улице. Причем плоды у растения появились, даже несмотря на то, что в последние дни заметно похолодало, отмечает FlashNord.