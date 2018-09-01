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Володин предложил проводить на базе МГЮА семинары для депутатов

Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Также он пригласил университет к сотрудничеству по подготовке к форуму молодых законодателей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил проводить на базе МГЮА семинары для депутатов по вопросам законотворчества. Также он пригласил университет к сотрудничеству по подготовке и участию в форуме молодых законодателей, который пройдет под эгидой Госдумы до конца года.

При этом Володин во время обращения к первокурсникам отметил, что современное общество, государство не могут развиваться без юридических знаний", носителями которых и станут студенты МГЮА.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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