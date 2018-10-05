Виновник аварии не имел права управлять микроавтобусом

Микроавтобус Ford Transit, разбившийся под Тверью 5 октября, мог использоваться для незаконных пассажирских перевозок.

По информации Telegram-канала "112", автомобиль был оформлен на пенсионера 1941 г.р. Ивана Курояна. Владелец транспортного средства часто получал штрафы за превышение скорости, однако иногда за рулем микроавтобуса ездил другой водитель, Александр Мальков. Судя по штрафам, он также часто нарушал скоростной режим.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что маршрутка работала незаконно – частная компания осуществляла нелегальные пассажирские перевозки под видом заказных. По этому факту уже возбуждено уголовное дело, сообщает Telegram-канал НТВ. Расследование уголовного дела взято под контроль Следственным комитетом РФ, отмечается на сайте ведомства.

Одна из пострадавших в аварии рассказала, что водитель автобуса, столкнувшегося с маршруткой, пытался избежать аварии. "Он в последний момент успел повернуть руль, и поэтому наш автобус задело немного, все прошло краем, а иначе все могло быть еще хуже", – сообщила ТАСС Светлана Савина. Она добавила, что в автобусе ехали 3 человека: шофер и 2 пассажира.

Утром в пятницу, 5 октября, рядом с селом Некрасово в Тверской области произошла страшная авария – маршрутка столкнулась с рейсовым автобусом. Погибли 13 человек, ехавших в автомобиле Ford Transit. По словам очевидца аварии, столкновение произошло из-за того, что водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу.

