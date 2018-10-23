Young Old меняет жизнь

В Москву придет первый актуальный фестиваль для старших

Через две недели на площадке DI Telegraph встретятся те, кто сегодня уже в "серебряном возрасте", и те, кто для этого возраста откроет новые возможности. "Фестиваль-вызов" и "Фестиваль-мечта". Так говорят о своем проекте его создатели Татьяна Дроздова и Екатерина Курашева. О том, в чем вызов и чья это мечта, они рассказали в интервью "Утру".

Фестиваль называется "Young Old: новые старшие", о каком возрасте идет речь?

Татьяна Дроздова: 55-65 лет. И мы говорим: "новые старшие". Очень любим это выражение. Мы хотим показать, что пришло новое поколение. Да, эти люди родились в СССР, но вместе с нами освоили все современные гаджеты и виды коммуникаций: соцсети, мессенджеры, YouTube.

А что касается фестиваля, то у него нет возрастного ограничения, кроме 18+, потому что тему супружества и секса в старшем возрасте мы тоже будем затрагивать. Как продюсеры мы рисуем портрет своего посетителя: молодого пенсионера в районе 60 лет, но абсолютно точно эта история будет интересна и людям 45-50 лет, и тем, кому 70.

Как давно возникла идея и почему именно эта целевая аудитория?

Екатерина Курашева: Примерно год назад мы подумали о том, что было бы здорово организовать большую образовательную площадку для людей старшего возраста. Так вышло, что в последние три года мы работали с этой аудиторией и видели, что для нее не существует больших и, что важно, современных мероприятий на городском уровне. Нам захотелось предложить свою концепцию, показать собственный взгляд на эту историю.

Такое мероприятие должно быть не выставкой меда и не мастер-классами, завязанными на исключительно прикладном творчестве. Мы не говорим, что они плохи, но мы видим, что есть люди старшего возраста, которые принципиально не пойдут на уже существующие мероприятия, потому что они себя не ассоциируют с пенсионерами и со стариками. Они придут на мероприятие, где с ними поговорят о том, что их действительно волнует, – о здоровье, о семье, о профессии и новом старте после пятидесяти.

Будем честны: дача, внуки, телевизор, поход в супермаркет за покупками в утреннее время, потому что там скидки, – вот круг занятий среднестатистического российского пенсионера. Вы считаете, у фестиваля есть целевая аудитория?

Екатерина: Ваше мнение не единственное, мы его слышали. Мы не говорим, что сидеть с внуками, ездить на дачу и ходить за покупками – это плохо. Если человеку комфортно, почему бы и нет? Но есть масса людей старшего возраста, которые ведут активную социальную жизнь. Когда моя мама вышла на пенсию, она решила стать писателем. И получилось – ее книги издаются, она успешна. Мы видим много вдохновляющих примеров.

Татьяна: Социологи выделяют три стратегии жизни в пожилом возрасте. Первая – это "стратегия продолжения". Когда ты поддерживаешь примерно такой же образ жизни, какой был до того, как ты достиг пенсионного возраста. Ты его переходишь, и для тебя практически ничего не меняется.

Другая стратегия – "доживание". Это когда отказ от работы ведет к полной концентрации на узком круге людей, с которыми ты общаешься. У человека превалирует ретроспективный взгляд на жизнь. Он резко угасает. Стратегия связана с рисками изоляции, депрессии, зависимости – финансовой, физической, психологической. И наконец, есть "стратегия новых смыслов", когда человек в новом возрасте ищет иной образ, переосмысливает или даже перепридумывает свою жизнь.

Конечно, человек не садится и не размышляет: "Вот сейчас я решу, какая у меня будет стратегия". Она складывается сама по себе. Наша задача, как бы ни складывалась у человека жизнь, показать, что есть выбор, который в какой-то степени не зависит от количества денег или же от того, где он живет.

Но когда пенсия 14 тысяч рублей, приходится выбирать на уровне: купил пальто – год без кино...

Екатерина: Денежный фактор влияет на выбор, на возможность досуга. Но это не значит, что, если денег на путешествия и дорогостоящие покупки нет, пенсионер должен жить жизнью, полной ограничений.

В Москве, например, много бесплатных программ для людей старшего возраста – "Московское долголетие", "Серебряный университет" на базе МГПУ, все лето работал бизнес-инкубатор для начинающих предпринимателей 50+. Поверьте, бесплатных мероприятий много. И наш фестиваль, конечно, в этом списке.

Татьяна: Я по-другому поверну разговор. Супружеские отношения, отношения с детьми не зависят от того, богатая семья или бедная. Они строятся на умении общаться, уважать и любить друг друга.

Семья – огромный ресурс для всех нас. Качество жизни, наше счастье во многом определяется тем, достаточно ли у нас близких семейных отношений или приятельских – тех слабых связей, которые обеспечивают полноценный досуг, свободное общение, отдых. А они не покупаются.

Чтобы реализовать себя в этой части жизни, нужны определенные умения: улаживать конфликты в семье, поддерживать отношения со старыми приятелями и находить новых. Это требует не материальных затрат, а определенных социальных навыков. Часть нашего фестиваля посвящена обсуждению и прокачке этих умений.

Кстати, о прокачке. А какие-то новые и полезные навыки гости фестиваля смогут освоить?

Татьяна: У нас очень содержательный блок профессионального развития. Ведь чтобы сохранить независимость, нужно и зарабатывать что-то. Но фестиваль – это, в том числе, площадка для разговора, которого нам так не хватает – о стереотипах, об эйджизме. Для тебя возраст может ничего не значить, но тебя начинают игнорировать, твой статус в обществе снижается. Такой разговор необходим, и для него нужно дать пространство.

Екатерина: Тема профессиональной самореализации, особенно в контексте грядущих изменений, связанных с пенсионной реформой, очень важна. Мы хотели бы не просто поговорить об этом, но и предоставить работающие инструменты. Например, как превратить хобби в бизнес.

Коллеги из российского PayPal говорят, что одни из самых успешных продавцов – это люди старшего возраста из России, которые делают что-то своими руками. Сейчас есть много площадок, где можно продать свои изделия. Недавно мы познакомились с организатором ярмарки ArtFlection, которая рассказала, что среди ее участников много пожилых людей. Да, они платят деньги за право торговать, но за два дня окупают потраченное и уходят с прибылью. Есть сайты, где можно предложить свои услуги: починить, отремонтировать. Человек с умелыми руками востребован в любом возрасте.

Если ты ничего не умеешь делать руками – всегда можно найти другие возможности. Абсолютно потрясающий пример: бабушка Валя из Краснодара, которая ведет блог в Instagram и этим зарабатывает. Она – ребенок войны и делится воспоминаниями о войне, о юности, сочиняет сказки, делится рецептами. Сегодня у ее блога 45 тысяч подписчиков.

На фестивале мы хотим рассказать о том, какие возможности предоставляет современный мир: соцсети, видеоблогинг, программирование, менторские программы и мероприятия, которые позволяют делиться опытом с молодежью, волонтерство.

В некоторых компаниях действительно ждут людей старшего поколения. Часто на определенные позиции, для которых требуются "старая школа" и особая закалка, компании берут сотрудников именно старшего возраста.

Например?



Екатерина: Как ни странно, IT-сфера. Например, в одной из компаний на позицию тестировщиков ищут людей в возрасте. Молодые за такую работу не держатся – скучно. А людям старшего возраста импонирует, что компания белая, труд достойный, нормально оплачивается. Работа требует усидчивости, внимательности, четкости. Это как раз определенный тип людей, который чаще встречается среди старшего поколения.

Татьяна: Страховщики говорят, что лучших продавцов страхования жизни просто не найти. Нужна активная жизненная позиция, склонность к продажам. Остальному научат.

Модельный бизнес стал намного демократичнее. В качестве модератора небольшой дискуссии про глянец мы пригласили Игоря Гавара, создателя модельного агентства Oldushka, там же выступит Валентина Ясень, модель агентства.

Они наверняка расскажут о том, что глянец становится старше, потому что население взрослеет. И уже давно ни у кого нет шока от вида возрастной модели на страницах модного журнала – красивые, яркие, они выглядят эпично.

Вам не говорили, что вы пропагандируете пенсионную реформу?

Татьяна: Как только я написала в Facebook, что выступаю на одном из форумов с разговором о старшем возрасте и о профессиональном развитии, мне тут же написали, что да, я будто бы двигаю пенсионную реформу. На самом деле я занимаюсь темой старшего поколения с 2015 года.

Тогда реформу еще никто не обсуждал и тема возраста обществу была не интересна. Я ходила и говорила: ребята, одна из стратегий успеха в старшем возрасте – это продолжение карьеры. (В зарубежной практике давно существует такое понятие strategies of successful aging.) Не обязательно работать на работе, которая тебе надоела. Надо искать варианты, долгосрочно планировать и откладывать.

Навык долгосрочного планирования – это то, что нужно в себе развивать, учиться представлять свою жизнь, придумывать ее на десять, двадцать лет вперед. Иначе, как только работу, словно рубильником, отключат, а вы за всю жизнь не научились планировать досуг, выстраивать отношения с творчеством, искусством, то жизнь заполнится самыми простыми вещами – телевизором, поликлиникой и еще уборкой дома. Три таких вот досугозаменителя. Задача фестиваля Young Old – вместе подумать, как управлять своим временем, используя тайм-менеджмент, и попробовать сделать так, чтобы потом уборка или поликлиника не захватила вас целиком.

Екатерина: Все началось с того, что некоторые члены нашей команды сотрудничали с Департаментом культуры в Москве. Тогда требовалось разработать годовую программу для сотрудников подведомственных организаций – музеев, библиотек, парков.

Значительная часть этих сотрудников – люди среднего и старшего возраста. В то время в учреждения начали приходить новые, молодые специалисты, и мы искали решения, которые помогли бы выстроить межпоколенческие отношения в командах.

Так мы поняли, что нужно создавать современные образовательные продукты для людей старшего возраста. В 2015 г. организовали лекторий по теме "либерализация старения". Одной из целей лектория было вовлечение в коммуникацию нашей целевой аудитории – людей старшего поколения. Собственно, лекторий и дал нам "зеленый свет".

Когда вы придумывали фестиваль, ориентировались на зарубежные аналоги?

Екатерина: Наш фестиваль не франшиза. Готовых идей мы не брали. Включили в программу то, что посчитали нужным, интересным. Серьезно подошли к выбору экспертов.

Мы сознательно не ориентировались на селебрити и известные имена. Но узнаваемые люди все же есть, и они в первую очередь профессионалы в своей области. Например, Алена Владимирская – основатель проекта "Антирабство". Она разрабатывала специальные образовательные продукты для людей старшего возраста, знает рынок труда и точно классно про него расскажет.

Татьяна: Фестивали для старшего возраста есть в разных странах. Например, в Австралии несколько раз в год проходит Seniors Festival. Он проводится на государственном уровне, охватывает все города и локальные институции. Государственные организации, бизнес – все площадки включаются в организацию фестиваля, и все придумывают для возрастной аудитории что-то свое.

В Америке проводится музыкальный фестиваль Desert Trip, который, правда, не позиционирует себя как мероприятие для людей старшего возраста, но поскольку туда приезжают рокеры старой закалки, такие как The Rolling Stones, Пол Маккартни, то и концентрация людей в возрасте там велика. В народе фестиваль прозвали "oldchella" по аналогии со знаменитым Coachella.

В России фестиваль для старшей возрастной аудитории проводится впервые. Каковы для вас маркеры успешности?

Екатерина: Главный маркер – востребованность. Конечно, самое важное – чтобы люди пришли к нам, а мы увидели их интерес и отклик. Тем более что следующий фестиваль мы хотим провести уже в апреле 2019 года. Мы в этом плане жадные.

Не все темы вошли в программу нынешнего фестиваля. Но отказываться от них и ждать еще один год не хочется.

Татьяна: Хотелось бы, чтобы каждый посетитель унес с собой полезный, понятный практический инструмент. Начиная от навыков программирования и заканчивая конкретными советами по подготовке к приему у врача.

В идеале хотим, чтобы человек расширил свой взгляд на жизнь, а в чем-то и поменял ее. Мы проводим фестиваль для своих родителей, для себя самих. Уже сегодня собственными силами хотим сделать свое будущее максимально благоприятным.