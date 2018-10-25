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Кубань готовится к сокрушительному удару

Фото: GLOBAL LOOK press/cataclysm_of_nature
Ситуация в регионе может серьезно усугубиться

Этой ночью Сочи зальет дождем. Городские службы – во всеоружии, сообщил   мэр Анатолий Пахомов.

"Обещали опять ливни, поэтому наши спасатели придут к 18:00 и встанут на вахту. Они будут мониторить реки и не допускать, чтобы люди оказались в сложной ситуации", – цитирует градоначальника "ТАСС".

Экстренное оповещение также распространило спасательное ведомство Краснодарского края. МЧС предупреждает жителей Кубани о сильном ветре, дожде с грозой и даже граде. Непогода задержится в регионе на два дня.

Сегодня он уже пережил обильные ливни. Остался еще один день – 26 октября.

После сегодняшнего разгула стихии в Краснодарском крае объявлен режим ЧС.

Оксана ПОДТУРКИНА
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