Ситуация в регионе может серьезно усугубиться

Этой ночью Сочи зальет дождем. Городские службы – во всеоружии, сообщил мэр Анатолий Пахомов.

"Обещали опять ливни, поэтому наши спасатели придут к 18:00 и встанут на вахту. Они будут мониторить реки и не допускать, чтобы люди оказались в сложной ситуации", – цитирует градоначальника "ТАСС".

Экстренное оповещение также распространило спасательное ведомство Краснодарского края. МЧС предупреждает жителей Кубани о сильном ветре, дожде с грозой и даже граде. Непогода задержится в регионе на два дня.

Сегодня он уже пережил обильные ливни. Остался еще один день – 26 октября.

После сегодняшнего разгула стихии в Краснодарском крае объявлен режим ЧС.