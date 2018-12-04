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Учителя требуют разнообразия

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Киселев Сергей
Преподаватели и специалисты обеспокоились непрозрачными условиями при проведении экспертиз учебных пособий

В настоящее время человечество переживает очередную технологическую революцию, которая радикально меняет социум, поведение людей и даже моральные нормы. Информационные технологии, генная инженерия, "зеленая энергия" – это ключевые направления экономического развития на десятилетия вперед.

Главным отличием нашего времени от индустриальной эпохи является рост доли знания в прибавочном продукте. Иными словами, прибыли генерируются не стахановскими темпами выплавки чугуна и стали, а людьми, обладающими необходимыми познаниями для создания новых продуктов и услуг. Все меньше ценятся рабочие руки. Поэтому производства и переносятся в бедные страны. Все выше ценятся мозги. А это означает, что лидерами в экономической гонке настоящего и будущего будут страны с передовой системой образования. Поскольку образованные люди – самый ценный капитал современной экономики.

Российская система обучения пострадала в 1990 гг. от недофинансирования и "утечки мозгов". С начала нулевых ситуация стала улучшаться. Однако дело не только в финансовых вливаниях. При всех преимуществах советского образования, на которое мы продолжаем до сих пор ориентироваться, в информационном обществе востребованы новые, более гибкие подходы к обучению. Прежде всего в школе, поскольку именно там идет формирование личности и закладываются основы мировоззрения, навыков, приобретаются базовые знания. 

При знакомстве с европейским опытом школьного образования бросается в глаза, что традиционная для прошлого века картина, когда учитель в режиме монолога рассказывает содержание урока, а потом требует от учеников точного пересказа услышанного, давно в прошлом. Уроки в европейских школах больше похожи на творческие семинары и тренинги. Ученики вовлечены в процесс, преподаватели поощряют творческий и новаторский подходы к учебе.

В России много педагогов, которые осваивают новые методики обучения, видят свою задачу в творческом развитии учеников. Однако учителям необходим широкий выбор школьных учебников для составления индивидуальных программ, адаптации учебного процесса к различным группам учащихся.

Но последние 5-7 лет из ФПУ (федерального перечня учебников) стали изыматься учебные пособия ряда издательств, а вместо них административными методами навязываются учебники определенных издательств. Это сужает выбор педагогами учебников, а намерение Минпросвещения сократить список ФПУ на 30% вызывает откровенную тревогу преподавателей.

Много вопросов и к самой процедуре отбора учебников. Проведенный в октябре социологами ВЦИОМа опрос среди учителей показал, что 31% респондентов не доверяют процедуре отбора учебников. Еще 33% опрошенных отметили, что за последние 5-7 лет имели место необоснованные случаи исключения учебных пособий из ФПУ.

Непрозрачность и кулуарность процедуры отбора отмечают эксперты и участники рынка. Например, авторы учебников обратились с открытым письмом к президенту Владимиру Путину, в котором выразили недоверие к результатам дополнительной экспертизы 2018 года. 

Депутат Госдумы Тамара Плетнева направила председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву депутатский запрос, обращая внимание на монополизацию рынка учебников издательством "Просвещение", доля которого в госзаказе приблизилась к 70%. К парламентарию обращаются учителя и родители детей со всей страны с просьбами разобраться в сложившейся ситуации.

С формальной точки зрения к профильным ведомствам и и отдельным издательствам предъявить претензии сложно. Буква закона соблюдается. Однако есть такое понятие как "дух закона". Это означает, что если заложенные в законе принципы нарушаются, то даже соблюдение формальностей не может служить оправданием. Законодательная база образовательной сферы и системы госзаказа создана с таким расчетом, чтобы стимулировать конкуренцию среди издательств. При таком подходе издатели заинтересованы предлагать качественные учебники, отвечающие самым современным требованиям.

Наметившаяся тенденция к монополизации рынка и сокращению списка ФПУ возвращает нас к устаревшей советской системе, когда учебники одного типа печатались для всей страны. Мы не идем в ногу со временем, а откатываемся в прошлый век. Тогда не было интернета, информационные технологии находились в зачаточном состоянии и требования к учебному процессу были иными.

Сегодня остро стоит вопрос о лидерстве в мировой экономической гонке. Отставание может слишком дорого обойтись. И даже запасы нефти и газа не спасут, поскольку цены на сырье зависят от стран-лидеров. Либо мы воспитываем образованное поколение, которое сможет успешно конкурировать в новой реальности, либо мы штампуем однотипные учебники по всей стране, отстаем от передовых стран и потом удивляемся почему нам опять надо вприпрыжку догонять Запад.

Намного разумней прислушаться к мнению экспертов, которые предлагают сделать публичной и прозрачной процедуру отбора учебников, повышать качество учебных пособий через механизм конкуренции. Тогда у нас появляются шансы заскочить в вагон прогресса и побороться за лидерство. 

Сергей ДЕРЯБИН
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