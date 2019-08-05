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Стариков считает необходимым принять срочные меры против Запада за вмешательство в дела РФ

Николай Стариков. Фото: www.globallookpress.com
Российский писатель, публицист и общественный деятель Николай Стариков считает необходимым срочно принять жесткие меры против Запада, который нагло вторгается во внутренние дела РФ

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство планирует направить США и ФРГ обращение в связи с недопустимым вмешательством штатовских дипломатов и немецких корреспондентов во внутренние дела России посредством обнародования данных по несанкционированным митингам в столице.

По словам Захаровой, посольство США в Москве намеренно опубликовало маршрут субботнего шествия, к которому оппозиция активно призывала присоединиться. То есть фактически был зафиксирован призыв к участию в незаконной акции.

Николай Стариков считает, что оппозиция, вступая в тесное сотрудничество с западными структурами, совершает госизмену. За которую, к слову, предусмотрено уголовное наказание в соответствии с УК РФ.

"Мне кажется, любое государство вправе защищать себя от вмешательства извне. Более того, для этого можно использовать не только дипломатические органы, но и любые другие "компетентные ведомства", – заявляет общественный деятель.

В добавление к вышесказанному он отмечает, что следует уделить особое внимание источникам финансирования оппозиции. Ведь нельзя не заметить истинные симпатии США и Запада к ней. Стоит также учесть, что по этому вопросу уже неоднократно проводились громкие расследования. К слову, уголовные дела также возбуждались ни единожды.

"В тот момент, когда политические деятели внутри определенного государства получают инструкции, поддержку и финансирование от другого государства, то это является основанием для подозрения в госизмене. А это в любом уголовном кодексе является тяжким преступлением", – резюмировал Стариков. 

Анна СОРОКИНА
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