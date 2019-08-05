Стариков считает необходимым принять срочные меры против Запада за вмешательство в дела РФ

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство планирует направить США и ФРГ обращение в связи с недопустимым вмешательством штатовских дипломатов и немецких корреспондентов во внутренние дела России посредством обнародования данных по несанкционированным митингам в столице.
По словам Захаровой, посольство США в Москве намеренно
опубликовало маршрут субботнего шествия, к которому оппозиция активно призывала присоединиться. То есть фактически был зафиксирован призыв
к участию в незаконной акции.
Николай Стариков считает, что оппозиция, вступая в тесное сотрудничество с западными структурами, совершает госизмену. За которую, к слову, предусмотрено уголовное наказание в соответствии с УК РФ.
"Мне кажется, любое государство вправе защищать себя от вмешательства извне. Более того, для этого можно использовать не только дипломатические органы, но и любые другие "компетентные ведомства", – заявляет общественный деятель.
В добавление к вышесказанному он отмечает, что следует уделить особое внимание источникам финансирования оппозиции. Ведь нельзя не заметить истинные симпатии США и Запада к ней. Стоит также учесть, что по этому вопросу уже неоднократно проводились громкие расследования. К слову, уголовные дела также возбуждались ни единожды.
"В тот момент, когда политические деятели внутри определенного государства получают инструкции, поддержку и финансирование от другого государства, то это является основанием для подозрения в госизмене. А это в любом уголовном кодексе является тяжким преступлением", – резюмировал Стариков.
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