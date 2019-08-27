Найден способ в раннем возрасте распознать признаки болезни Альцгеймера

Некоторые молодые люди рискуют со временем оказаться во власти страшного недуга

Признаки болезни Альцгеймера можно диагностировать у 20-летних. Все дело – в наличии одного "коварного" гена.

Исследования позволили специалистам увидеть в определенных сетях головного мозга у некоторых молодых людей изменения. Они могут быть первыми сигналами появления болезни Альцгеймера в пожилом возрасте.

Те, у кого был обнаружен вариант ε4 гена APOE в три – восемь раз больше подвержены риску появления недуга. И чем больше вариантов, тем больше риск пишет Medicalxpress.

Таким образом, признаки болезни Альцгеймера удалось распознать за несколько десятков лет до проявления клинических симптомов заболевания – утраты кратковременной памяти, нарушения способности мышления, появления проблем с речью и т.д.

Но "не у всех людей с повышенным риском заболевания развивается болезнь Альцгеймера", отметили специалисты. Все зависит от питания, уровня физической активности, наличия или отсутствия вредных привычек.

Ученые посоветовали людям регулярно заниматься физическими упражнениями и вести здоровый образ жизни. Именно это снизит вероятность развития болезни в пожилом возрасте, передает "ФедералПресс".

Ранее сообщалось, что употребление рыбы станет отличной профилактикой болезни Альцгеймера. И был найден способ выявить признаки недуга по глазам.